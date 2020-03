Kendrick Lamar lance le projet «pgLang»

Cela fait trois ans que le dernier album de Kendrick Lamar, mais l’attente est peut-être terminée.

Jeudi, il a annoncé son dernier projet appelé pgLang. Le site Web décrit la «société de services» comme un collectif «multilingue» qui raconte des histoires à travers les médias, notamment la musique, le cinéma, la télévision et les livres.

Kendrick a également changé sa biographie Twitter et Instagram pour lire: «fondateur @pglang an at service company».

Lisez l’énoncé de mission ci-dessous:

«PgLang est multilingue. Notre communauté parle de musique, de cinéma, de télévision, d’art, de livres et de podcasts, car parfois nous devons utiliser des langues différentes pour faire passer nos histoires. Des histoires qui parlent à de nombreuses nations, à de nombreuses races et à de nombreux âges. C’est pourquoi nos écrivains, chanteurs, réalisateurs, musiciens et producteurs cassent les formats lorsque nous construisons des idées et les rendons réelles pour les curieux.

Mettre des chevilles rondes dans des trous carrés n’est pas un processus, mais nous embrassons l’idée d’anarchie et les défis qui nous rendent plus forts. pgLang se concentre sur l’utilisation de nos expériences et sur la formation de nos nombreux collaborateurs pour créer des histoires également accessibles et engageantes, puis les adapter aux meilleurs médias.

Nous sommes des créateurs – pgLang. ”

pgLang a également publié un «énoncé de mission visuel» composé d’une vidéo de quatre minutes et demie mettant en vedette Yara Shahidi, Baby Keem, Jorja Smith et Kendrick. Le clip réalisé par Dave Free présente deux nouvelles pistes, dont «Jump 2», qui met en vedette Kendrick et Baby Keem, ainsi que la musique du titre final de Florence et Florence Welch et Kamasi Washington de Machine’s.

pgLang vend également du merch, y compris un sweat à capuche et un t-shirt à manches longues via son site Web.

On ne sait pas si cela signale un nouvel album de Kendrick, dont le dernier album était DAMN en 2017.