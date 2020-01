Kendrick Perkins présente ses excuses à Kevin Durant à la lumière du décès de Kobe Bryant

Kendrick demande: “Que ferait Kobe?”



Bien que nous devrions considérer la mort comme une autre facette de la vie sur Terre, elle n’est jamais plus facile à digérer. Cela était vrai lorsque le monde a appris la mort de Kobe Bryant et de huit autres personnes, dont sa fille Gianna, dans un accident d’hélicoptère dimanche matin à Calabasas.

Parmi ceux qui ont été publiquement émus par la tragédie pour apporter un changement immédiat dans leur propre vie, Kendrick Perkins a demandé à Twitter dimanche de faire un plaidoyer public à Kevin Durant, lui présentant ses excuses et espérant mettre leur récente querelle derrière eux.

“Je voulais juste te dire que je t’aime mon frère et tout ce que j’ai fait pour te blesser, je suis désolé mon frère et j’espère que tu me pardonneras”, a écrit Perkins dans un tweet. “Je t’aime, mon vrai Talk! @ KDTrey5.”

Plus tôt ce mois-ci, la star de la NBA à la retraite et analyste actuel d’ESPN a critiqué le départ de son ancien coéquipier Thunder d’OKC pour se rendre à Golden State en 2015, le qualifiant de “mouvement le plus faible de l’histoire de la NBA”.

Dimanche, il allait expliquer où son changement de cœur avait pris racine.

“Ma nouvelle devise avec tout est, que ferait Kobe? Il voudrait que nous nous concentrions davantage sur la perte de sa fille”, a ajouté Perkins. “Il voudrait que nous surmontions nos différends avec nos frères et que nous continuions. Il ne voudrait jamais que le match soit annulé ou arrêté. Il voudrait que nous continuions!”

Jusqu’à présent, Kevin Durant, qui a été caractéristique des réseaux sociaux ces derniers jours, n’a pas encore répondu à Perkins ni émis de réaction publique à la mort de Bryant.

.