Kennedy confirme que ce ne sera pas un redémarrage – / Film

Quand le sans-titre Indiana Jones 5 a été officiellement annoncé, sa date de sortie prévue était le 19 juillet 2019. Depuis, Disney a repoussé sa date de sortie à plusieurs reprises, et bien que nous n’ayons pas eu de mise à jour depuis plusieurs mois, il semble que le réalisateur Steven Spielberg et étoile Harrison Ford sont toujours à bord et le projet progresse lentement vers la production.

Président de Lucasfilm Kathleen Kennedy a offert une rapide mise à jour d’Indiana Jones 5 du tapis rouge des BAFTA, que vous pouvez lire ci-dessous.

“Nous travaillons loin, obtenons le script où nous voulons qu’il soit et ensuite nous serons prêts à aller”, a déclaré Kennedy à un intervieweur de la BBC. «Harrison Ford sera impliqué, oui. Ce n’est pas un redémarrage; c’est une continuation. Il ne peut pas attendre. Il est absolument [up for it.]”

Compte tenu de tous les retards, je suppose qu’il y avait peut-être une chance que Lucasfilm ait modifié son approche d’un autre film d’Indiana Jones. Après tout, Harrison Ford ne rajeunit pas. Si le film ouvre réellement à sa date de sortie actuelle de 9 juillet 2021, Ford n’aura que quatre jours pour fêter son 79e anniversaire lorsque le public commencera à affluer pour voir le film. Mais le commentaire de Kennedy confirme que Lucasfilm n’est pas intéressé par le redémarrage de la franchise, et s’est plutôt engagé à donner un dernier tour à Ford en tant que célèbre archéologue / aventurier – et il semble que l’acteur soit impatient de remettre le fedora. (Désolé, Chris Pratt.)

En 2016, le PDG de Disney Bob Iger a été demandé si Indiana Jones pourrait obtenir son propre univers cinématographique à part entière, semblable à l’autre franchise haut de gamme de Lucasfilm. “Pas comme Star Wars, non”, a-t-il dit. “Mais nous espérons … en ce moment, nous nous concentrons sur un redémarrage, ou un continuum, puis un redémarrage en quelque sorte … nous apporterons [Harrison Ford] retour, alors nous devons comprendre ce qui vient ensuite. C’est ce que je veux dire.”

Le cinquième film est passé entre les mains de plusieurs écrivains, dont David Koepp, Jon Kasdan, et Dan Fogelman – et la dernière fois que nous avons entendu, c’était de retour entre les mains de Koepp. “J’y travaille encore”, a déclaré Koepp en septembre. “Nous essayons toujours. Et je pense que nous avons une bonne idée cette fois. Nous verrons.”

Certains fans se sentent toujours brûlés par Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal en 2008, et Spielberg est certainement conscient qu’il n’a pas pris toutes les bonnes notes pour tout le monde cette fois-ci. “Je pense [Indiana Jones 5] est tout à fait la clé pour les fans », a déclaré Spielberg à propos de la suite à venir il y a quelques années. “La seule chose que je vais vous dire, c’est que je ne tue pas Harrison [Ford] à la fin de celui-ci. “

