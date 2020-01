Kenny Atkinson dévoile le statut de blessure de Kevin Durant en pleine réadaptation

Durant fait de son mieux pour revenir le plus tôt possible.



Kevin Durant est l’un des meilleurs buteurs de la NBA et son talent fait de lui l’un des joueurs les plus précieux de toute la NBA. Malheureusement pour lui et les fans du monde entier, il a subi une rupture d’Achille lors des finales NBA. Une blessure à Achille est l’un des revers les plus difficiles à récupérer, mais Durant a travaillé dur pour s’assurer qu’il puisse revenir mieux qu’avant. La star des Brooklyn Nets s’est entraînée sans relâche pour reprendre des forces dans sa jambe et il a même pu prendre une photo.

Lors d’une mêlée médiatique aujourd’hui, l’entraîneur-chef des Nets, Kenny Atkinson, a parlé de la guérison de KD et de ce à quoi nous pouvons nous attendre au cours des prochains mois. Comme il l’a expliqué, nous ne le verrons probablement pas sur le terrain cette saison.

Al Bello / .

“Je ne pense pas qu’on y ait pensé”, a déclaré Atkinson selon Bleacher Report. Atkinson a poursuivi en disant que Durant “progressait de manière fantastique”, ce qui devrait être une excellente nouvelle pour les fans des Nets du monde entier.

Les Nets sont actuellement sur une séquence de sept défaites consécutives, ce qui montre à quel point les Nets pourraient utiliser KD en ce moment. Kyrie Irving a également été blessée, ce qui n’aide pas vraiment les choses. Heureusement pour les fans des Nets, les deux joueurs seront de retour l’année prochaine, ce qui signifie que leur règne de terreur peut officiellement commencer.

