Kenny Rogers, chanteur et acteur a perdu la vie à 81 ans

L’acteur et chanteur américain Kenny Rogers est décédé ce samedi à l’âge de 81 ans de causes naturelles à sa résidence de Sandy Springs (Géorgie), où il était en soins palliatifs, selon son agent Keith Hagan.

La carrière musicale de Kenny Rogers a couvert le jazz, le folk, la country et la pop avec des tubes comme Lucille, Dame ou île sur le ruisseau tandis qu’en tant qu’acteur, il restera dans les mémoires pour son personnage de joueur professionnel dans la série télévisée Le joueur, où il a interprété l’une de ses chansons les plus mémorables.

Kenny Rogers est né à Houston et était connu pour sa voix rauque et sa barbe d’argent, a vendu des dizaines de millions de disques, a remporté trois Grammy Awards et a été la star de téléfilms basés sur The Gambler et d’autres chansons, faisant de lui une superstar dans les années 1970. et 80.

60 ans de carrière

Le chanteur a prospéré pendant environ 60 ans avant se retirer de la tournée en 2017 à l’âge de 79 ans. Malgré son succès dans différents styles musicaux, il a toujours préféré être considéré comme un chanteur de pays.

Soit vous faites ce que tout le monde fait et vous faites mieux, soit vous faites ce que personne d’autre ne fait et vous n’invitez pas à comparer. Et j’ai choisi ce (pays) parce qu’ils ne seraient jamais meilleurs que Johnny Cash, Willie Nelson ou Waylon Jennings dans ce qu’ils ont fait. J’ai donc trouvé quelque chose que je pouvais faire sans inviter à une comparaison avec eux, a déclaré Rogers à AP en 2015.

Véritable histoire de la pauvreté à la richesse, l’artiste a grandi dans une maison publique à Houston Heights avec sept frères. À 20 ans, il avait un single en or appelé Ce sentiment fou, sous le nom de Kenneth Rogers, mais lorsque ce premier succès stagne, il rejoint un groupe de jazz, le Bobby Doyle Trio, en tant que bassiste.

Mais son chemin vers la célébrité est venu quand on lui a demandé de rejoindre New Christy Minstrels, un groupe folk, en 1966. Le groupe se reforma en First Edition et connut un succès pop avec la chanson psychédélique Just Dropped In. Rogers et First Edtion ont mixé country-rock et folk sur des chansons comme Ruby, Don’t Take Your Love To Town, une histoire d’un vétéran du Vietnam suppliant sa petite amie de rester.

Le groupe s’est séparé en 1974, mais Rogers a commencé sa carrière solo et a connu un grand succès avec la triste ballade country. Lucille, en 1977, il a franchi les palmarès et a valu à Rogers son premier Grammy. Il a enchaîné succès après succès pendant plus d’une décennie. The Gambler, la chanson primée aux Grammy Awards écrite par Don Schlitz, est sortie en 1978 et est devenue sa chanson signature avec un refrain signature.

La chanson a engendré un film télévisé à succès du même nom et plusieurs autres suites avec Kenny rogers en tant que joueur professionnel Brady Hawkes, et a mené à une longue carrière parallèle pour Rogers en tant qu’acteur de télévision et présentateur de diverses émissions de télévision. Parmi les autres succès, vous avez décoré ma vie. Chaque fois que deux imbéciles entrent en collision avec Dottie West, ne tombez pas amoureux d’un dremer avec Kim Carnes et Coward of the country.

L’un de ses plus grands succès a été Madame, écrit par Lionel Richie, qui a dominé la liste pendant six semaines consécutives en 1980. Au fil des ans, Rogers a souvent travaillé avec des collègues duos, le plus mémorable, Dolly Parton.

Kenny Rogers a investi son temps et son argent dans de nombreuses autres activités tout au long de sa carrière, dont une passion pour photographie qui a conduit à plusieurs livres, ainsi qu’à une autobiographie, Making It With Music. De plus, il avait une chaîne de restaurants appelée Kenny Rogers Roasters et était également impliqué dans de nombreuses causes caritatives.

