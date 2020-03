Kenny Rogers Dead – Icône de la musique country

HISTOIRES CONNEXES

Kenny Rogers, icône de la musique country et triple récipiendaire d’un Grammy Award, est décédé à l’âge de 81 ans.

Le chanteur “est décédé paisiblement à la maison de causes naturelles sous la garde d’un hospice et entouré de sa famille”, a déclaré le représentant de Rogers dans un communiqué. En raison de la pandémie nationale de coronavirus, la famille prévoit un petit service privé. Un mémorial public à plus grande échelle sera prévu à une date ultérieure.

La carrière de Rogers a duré plus de six décennies et a compté 24 succès numéro un, dont «The Gambler», «Lady», «Islands In The Stream», «Lucille», «She Believes In Me» et «Through the Years». Il était un ancêtre de crossovers country-pop, et avait été intronisé au Country Music Hall of Fame en 2013. En plus de ses Grammys, il a reçu six prix CMA. En 2018, sa chanson «The Gambler» a été ajoutée au registre national d’enregistrement de la Bibliothèque du Congrès.

“Je suis entré dans la musique country, non pas pour essayer de changer la musique country, mais pour survivre”, a-t-il déclaré dans une interview accordée à CMT.com en 2016. «Et donc j’ai fait des chansons qui n’étaient pas country mais qui étaient plus pop… Mais j’ai dit à quelqu’un l’autre jour, la country est ce que les gens du country achèteront. Si le public du pays ne l’achète pas, il le supprimera. Et s’ils le font, alors cela devient de la musique country. C’est juste l’ère de la musique country dans laquelle nous sommes. “

La tournée d’adieu de Rogers a duré jusqu’au début de 2018 jusqu’à ce qu’il annule les dates restantes en avril de la même année en raison de «problèmes de santé» non spécifiés. “Je ne voulais pas prendre une éternité pour prendre ma retraite”, a déclaré Rogers dans un communiqué. “J’ai vraiment profité de cette occasion pour dire adieu aux fans au cours des deux dernières années lors de la tournée” The Gambler’s Last Deal “. Je ne pourrais jamais les remercier correctement pour les encouragements et le soutien qu’ils m’ont apportés tout au long de ma carrière et pour le bonheur que j’ai ressenti. “

Rogers est apparu dans des séries télévisées comme Touched By An Angel, le Dr Quinn, Medicine Woman et a servi de narrateur pour un épisode de How I Met Your Mother. Sa liste de téléfilms comprend Noël en Amérique et Wild Horses.

Une biographie spéciale: Kenny Rogers, sera diffusée le 13 avril sur A&E.