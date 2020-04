Kenya Moore déclare que Nene Leakes est «faux»

Ce n’est pas une révélation de dire que Nene Leakes et Kenya Moore de The Real Housewives of Atlanta ne sont pas amis. Les deux stars de Bravo se sont disputées sur la série Bravo reality tout au long de la saison 12 et le drame continue dans la vraie vie. Moore a fait une apparition sur Out Loud avec Claudia Jordan, où elle a clarifié les rumeurs selon lesquelles l’émission était fausse.

Nene Leakes et Kenya Moore | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Qu’a dit Kenya Moore?

“Je peux dire que la série n’est pas du tout scénarisée mais il y a des gens sur la série qui sont faux”, a déclaré Moore.

Jordan, une ancienne femme au foyer de RHOA, a demandé qui était la plus fausse des dames, mais Moore a fait tout son possible pour ne pas donner les noms.

“Je pense qu’à ce stade, il y en a certainement deux”, a déclaré Moore sans révéler les noms. «Je pense que vous vous êtes cogné la tête avec ces deux personnes», a-t-elle laissé entendre.

Moore a essayé de s’éloigner du sujet et a complété Jordan en disant de belles choses à son sujet.

«C’est une grande amie. Je la connais depuis 20 ans », a-t-elle déclaré à propos de Jordan. «Cela fait très, très longtemps et cette femme connaît plusieurs de mes secrets. Elle a gardé mes secrets pendant très longtemps et c’est pourquoi je lui ferai toujours confiance. »

Moore a ensuite fait allusion à qui étaient ces filles en rappelant à Jordan que lorsqu’elle était dans la série télé-réalité, elle s’était heurtée à elles.

Mike Hill, le fiancé de Cynthia Bailey, a pressé Jordan de donner les noms de qui faisait référence à Moore. Cependant, l’hôte de Fox Soul a refusé de les appeler publiquement car elle n’était pas sur la téléréalité et ne voulait pas faire l’interview à son sujet.

Donny Harrell est intervenue et a laissé tomber le nom de Nene Leakes, lui demandant si elle était l’une des femmes dont elle parlait.

“Nene en est un à coup sûr”, a répondu Moore.

L’autre femme au foyer que Moore pense être fausse n’a pas été mentionnée, mais les fans pensent que l’ancienne reine de beauté fait référence à Porsha Williams. Jordan s’est affronté à la fois avec Leakes et Williams pendant la saison 7 de l’émission.

Pourquoi Nene Leakes et Kenya Moore se disputent-ils?

Leakes et Moore n’ont pas été amicaux sur RHOA toute l’année. Cette dernière a révélé lors de son voyage en Grèce qu’elle était fâchée à Leakes d’avoir traité son enfant à naître de buffle. Leakes a précisé qu’elle faisait référence à l’apparence de Moore pendant sa grossesse et qu’il ne s’agissait pas d’une attaque contre son bébé.

L’ancienne de Glee a estimé que ce qu’elle avait dit n’était pas dur de la bouleverser complètement. Lors d’une récente interview, Leakes a appelé l’hypocrisie de Moore en insultant ses co-stars.

“J’étais comme, fille, arrête ça”, a déclaré Leakes dans une interview avec Entertainment Tonight. “Et ce que je l’ai entendu dire, c’est:” Ils utilisent ma fille, mon mari et ma mère. Ce sont les trois choses que vous n’utilisez pas contre moi. »Fille! Avez-vous oublié les images que nous avons de vous parlant du mari et du mariage de tout le monde? De Kim Fields, vers Porsha [Williams], à Phaedra [Parks], vous savez, à tout le monde! Cela n’a aucun sens. Comment osez-vous que les règles s’appliquent à tout le monde sauf à vous-même? »

Leakes a l’impression que Moore a tenu l’insulte contre elle uniquement pour attirer l’attention.

“Mais elle voulait me tenir ça et rouler avec ça jusqu’à la fin, parce que je suis NeNe Leakes”, a ajouté Leakes. «Et lorsque vous associez votre nom au nom de Nene Leakes, les gens font attention. Alors – et ces filles le savent. C’est pourquoi ils font ce qu’ils font. “

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.