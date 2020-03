Kenya Moore est-il menacé par Nene Leakes?

Nene Leakes et Kenya Moore ont clairement indiqué sur The Real Housewives of Atlanta qu’ils ne sont pas amis. Les stars de Bravo ont été en désaccord tout au long de la saison 12 de la série. Bien que Leakes semble vouloir éliminer le drame et ignorer tout, Moore ne semble pas vouloir bouger. Un moment fortement taquiné dans l’émission les mettra face à face et il y aura de la broche. Mais pourquoi ne s’entendent-ils pas? Leakes pense que Moore est menacée par elle, c’est pourquoi.

Kenya Moore et Nene Leakes | Marcus Ingram / . / D Dipasupil / . pour Extra

Dans une interview précédente, Moore a suggéré que les producteurs pourraient éliminer progressivement les fuites de l’émission. L’OG de l’ATL a déclaré que Moore aimerait probablement qu’elle soit partie «afin qu’elle puisse être la reine de l’émission».

“Avec moi là-bas, il est très difficile pour elle d’avoir ce genre de chose”, a déclaré Leakes à Entertainment Tonight. “Donc, je pense aussi que si je quitte la série et que le Kenya reste dans la série, elle sera la fin de la série.”

Leakes estime que sa présence dans la série ne permet pas à Moore de se sentir en sécurité et est donc menacée par elle.

“Je pense que parfois, lorsque vous êtes cette personnalité, qui est puissante – comme moi, vous êtes là depuis le premier jour – j’ai l’impression d’être une menace pour certaines filles”, a expliqué Leakes. «Je ne sais pas pourquoi, car je pense personnellement que tout le monde a sa propre voie. Le problème est que vous ne traversez pas dans ma voie. Reste là-bas. Nous ne voulons pas avoir d’accident de voiture! Restez dans votre voie, fille. “

Kenya Moore dit que Nene Leakes «fait de gros efforts»

Les propos de Leakes étaient en réponse à l’interview de Moore où elle a dit que la première n’avait pas d’impact sur RHOA.

“Elle essaie si fort de dire aux gens qu’elle est le HBIC”, a déclaré Moore dans une interview avec Entertainment Tonight. «Elle est le ceci, elle est le cela. Elle est l’initiatrice. «Oh, la vraie première ne fait que commencer…» Et en fait, sa présence n’a désormais aucun impact. Elle a raté au moins quatre à cinq épisodes cette saison, ce qui signifie clairement que le réseau vous envoie un message. Vous n’êtes pas aussi important que vous le pensez. “

Après l’interview, Leakes a consulté Twitter pour clarifier qu’elle n’était pas coupée d’épisodes.

“Je n’ai été coupé d’aucun épisode”, a expliqué Leakes. «J’ai négocié mes épisodes comme tout le monde. Je reçois chaque centime que j’ai demandé. Merci d’avoir demandé et clarifié cela Andy, cela signifie beaucoup pour moi. »

Andy Cohen a même dit à Moore que Leakes n’était pas édité hors des épisodes lors de son apparition dans l’émission Bravo de fin de soirée.

«Je ne pense pas qu’elle soit coupée d’épisodes parce que je pense que tout ce qui a été tourné avec NeNe est dans la série. Nous ne coupons rien », a expliqué Cohen sur Watch What Happens Live, laissant Moore sans voix. “Tout ce que nous avons tourné … il n’y a rien qui ait été laissé de côté.”

Leakes et Moore se disputent toujours, même si l’émission a terminé le tournage. Les deux s’affronteront lors de la réunion spéciale de la prochaine saison 12 et parleront de leurs différences.

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.