Kenya Moore et Eva Marcille réagissent à la campagne Nene Leakes pour ramener Kim Zolciak et Phaedra Parks

Kenya Moore et Eva Marcille de The Real Housewives of Atlanta ont un ennemi en commun: Nene Leakes. Ce dernier a fait campagne pour le retour de Kim Zolciak-Biermann et Phaedra Parks lors de différents entretiens. Lorsque les deux premiers sont apparus sur Watch What Happens Live, Andy Cohen n’a pas pu résister à leur demander quelles étaient leurs pensées.

Andy Cohen accueille «WWHL @ Home» avec les invités Kenya Moore et Eva Marcille | Bravo

Qu’a dit Nene Leakes?

Leakes a été ombragé avec Moore et Marcille avant les retrouvailles de la saison 12 de RHOA. Dans une récente interview, la «pêche la plus savoureuse» a déclaré que même si elle avait un excellent casting, Marcille ne tirait pas son poids.

“Nous avons un grand casting en ce moment, sauf pour une personne, je pense”, a déclaré Leakes à Entertainment Tonight. «Je pense qu’une seule personne de cette distribution ne semble pas avoir porté de poids cette saison. Et je pense que c’est très évident de savoir qui est cette personne, et je ne pense pas qu’elle siège vraiment bien dans le casting. “

Marcille était enceinte pendant la majeure partie de la saison 12 et a sauté divers événements.

“Je n’ai pas l’impression qu’Eva apporte autant au casting”, a ajouté Leakes. “Je suis juste honnête. C’est vraiment comme, quand vous regardez un spectacle comme, tout le monde – comme tout le casting – est absent, et vous ne manquez pas la personne du tout, c’est un peu comme, nous ne savions même pas que vous étiez ici, vous savez ? Et toute la saison, en faisant beaucoup de scènes de FaceTime, ça a été les deux dernières saisons … Donc, si je devais changer, je la changerais. “

Nene Leakes réclame deux «femmes au foyer» légendaires

Au cours de la même interview, Leakes a déclaré qu’elle aimerait que Zolciak-Biermann retourne à RHOA. Cependant, l’alun de Glee sait que la bombe blonde est trop occupée avec sa propre série dérivée qu’elle pourrait ne pas avoir le temps de faire Housewives.

Parks est une autre ancienne star de RHOA que Leakes pousse à revenir. L’avocate est partie après avoir lancé une rumeur selon laquelle Kandi Burruss voulait profiter de Porsha Williams. Leakes estime que Parks a des affaires inachevées et mérite une opportunité d’effacer son nom.

“Je voudrais la voir devenir une amie de la série”, a expliqué Leakes. “Jouez pendant quelques épisodes, parce que je pense toujours qu’il y a des affaires inachevées là-bas. Je pense qu’il est injuste pour le reste de la distribution de faire face à des personnes avec qui ils ont des problèmes et ensuite elle ne se retrouve pas face à qui elle a un problème. Alors, la seule fois où elle a eu un vrai problème avec quelqu’un, tout d’un coup, ils doivent être absents de la série? Donc, je ne pense pas que cette partie soit juste, et je pense que c’est OK pour moi d’exprimer mon opinion à ce sujet, Kandi, et je continuerai à le faire. “

Qu’ont à dire Kenya Moore et Eva Marcille?

Cohen a profité de l’occasion pour demander à Moore et Marcille ce qu’ils pensaient de la fuite de Leakes pour le retour de Zolciak-Biermann et de Parks.

“Je suis tellement confus”, a déclaré Marcille sur WWHL. «Je ne suis pas là depuis aussi longtemps que beaucoup de ces filles sur Housewives, ce que je sais sur Nene et Kim, c’est que la première saison où j’ai commencé, elles étaient ennemies. Ils trouvaient des cafards dans la maison de l’autre. Nene a continué cet énorme saccage méprisant cette femme. Au moment où elle ne s’entend pas avec ses «collègues», maintenant elle veut qu’elle revienne. »

Moore avait moins à dire sur le sujet en disant: «Ouais. Je ne gaspille pas l’énergie sur elle. “

Lorsque Cohen demande que Parks soit également un nom que Leakes a mentionné, Moore a déclaré: «Je ne mets tout simplement pas d’énergie dans les choses qu’elle dit ou fait. Elle est juste une idiote pour moi, très sourde, et a zéro classe, et pas de cerveau du tout. “

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.