Kenya Os lance une nouvelle collaboration, Uh La La avec Alex Coppel et Chucho Rivas | INSTAGRAM

Kenya Os, le youtubeur originaire de Mazatlan, Sinaloa, a récemment publié une vidéo où il apparaît en collaboration avec Alex Coppel et Chucho Rivas, formant un trio de voix colorées pleines d'énergie, avec lesquelles ils rassemblent de nombreuses visites et en même temps beaucoup de gens aiment dans Plateforme YouTube

Dans le clip vidéo, les 2 jeunes apparaissent d'abord sur la plage en interprétant la chanson, accompagnés de planches de surf et d'un ukulélé, avec lesquels ils complètent la scène accompagnés de la mélodie fraîche qu'ils proposent.

La voix, les paroles et la mélodie de la chanson sont assez gaies et animées, elle est donc très populaire parmi les utilisateurs de la plate-forme vidéo. Cependant, dans les commentaires, beaucoup affirment venir du Kenya, qui est le dernier à apparaître dans la vidéo, en gardant leurs "téléspectateurs" collés à l'écran en l'attendant.

Le Kenya apparaît dans un Combi de type Volkswagen, dans le siège du coopilot chantant sa partie de la chanson, avec une voix douce dont il est sûrement tombé amoureux de ses fans, qui ont laissé leurs goûts et commentaires pour les remercier de leur participation à la collaboration.

Il convient de rappeler que récemment, le Kenya a également collaboré avec un autre artiste, Bhavi, se positionnant dans le numéro 3 des tendances pendant plusieurs jours. Dans cette vidéo, Kenya Os semble apprécier et être très belle ses différentes tenues, le thème du clip est la grande admiration que le garçon a pour elle, car même les paroles font référence à sa beauté unique et à sa façon d'être.

Kenya Guadalupe Flores Osuna, mieux connu sous le nom de Kenya Os, est un Youtuber qui télécharge des vidéos. Appelez vos abonnés "Keninis". Il a commencé à faire des vidéos sur YouTube, puis Kimberly Loaiza a proposé d'aller à Tijuana avec elle et Juan de Dios Pantoja, Kenya a accepté et après quelques mois, ils l'ont ajoutée à la "Team Juki", ils ont eu des problèmes, elle a donc dû partir et la redémarrer. comptes, de Twitter à YouTube. Kenya Os a lancé sa chaîne musicale le 29 juillet 2018.