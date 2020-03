Keri Hilson affirme que le coronavirus est causé par un rayonnement 5G

Keri Hilson fait la une des journaux, et ce n’est pas à cause de sa musique.

Au milieu des inquiétudes concernant la pandémie de coronavirus qui balaie le monde, la chanteuse de “Pretty Girl Rock” a partagé sa propre théorie sur la façon dont le virus a commencé. S’adressant à Twitter dimanche, Hilson a déclaré qu’elle pensait que les radiations du réseau cellulaire 5G avaient conduit à l’épidémie mondiale.

«Les gens essaient de nous mettre en garde contre la 5G depuis des ANNÉES. Pétitions, organisations, études… ce que nous allons faire, ce sont les effets des radiations », a tweeté Hilson, qui a partagé des captures d’écran d’articles sur la 5G. «Lancement de la 5G en CHINE. 1er novembre 2019. Des gens sont morts. Voir ci-joint et allez à mes histoires IG pour plus. ARRÊTEZ LA 5G en désactivant LTE !!! ”

Hilson a partagé des articles supplémentaires sur les effets de la 5G ainsi qu’une vidéo de neuf minutes pour soutenir son cas. “Non vendu? C’est beaucoup. J’ai compris. C’est bien », a-t-elle dit. “Mais Google ou Youtube affecte vous-même la 5G, l’exposition aux CEM, la fréquence électromagnétique et le rayonnement de radiofréquences.”

Elle a exhorté ses abonnés à désactiver le réseau 5G sur leurs téléphones ou à les éteindre complètement lorsqu’ils ne sont pas utilisés. “Allumez votre téléphone en mode avion ou éteignez-le lorsqu’il n’est pas utilisé ou pendant que vous dormez”, a-t-elle ajouté. “Et éloignez-les autant que possible de votre corps pendant la journée.”

La 5G a été inventée en… vous l’avez deviné — LA CHINE. Il a été lancé le 1er novembre 2019 dans 50 villes chinoises avec entre 86 000 et 130 000 stations de base 5G d’ici la fin de 2019. Les 3 plus grands opérateurs de réseau ont travaillé ensemble dans une course pour être PREMIERS … seulement 5 mois après avoir récupéré les licences 5G. Ces vidéos que nous avons vues de personnes en Chine tombant littéralement de nulle part ?? Étroitement proche du lancement de novembre. Dans un documentaire Netflix 2019, Bill Gates lui-même a mis en garde contre une pandémie mondiale de santé qui proviendrait de Chine. Les chercheurs et les organisations ont fait des études, fait des pétitions et émis des avertissements sur les dangers de la 5G au cours des dernières années. Une recherche rapide les produira. Les résidents de l’Australie ont déposé des accusations d’agression contre les compagnies de téléphone — et WON. Enfin, alors que nous nous demandions si le virus était résistant à la mélanine alors que l’Afrique est restée intacte pendant un bon moment, est-ce possible parce que l’Afrique n’est pas une région 5G (dans son ensemble)? Si certains pays africains ont déjà lancé des bases de réseaux 5G préinstallées, il n’y en a certainement pas autant que sur d’autres continents, de loin. J’ai vu cette vidéo sur la page de mon ami @chakabars ce matin et j’ai fait des recherches toute la journée. Non vendu? C’est beaucoup. J’ai compris. C’est très bien. Mais Google ou Youtube affecte vous-même la 5G, l’exposition aux CEM, la fréquence électromagnétique et le rayonnement de radiofréquences… Et à ceux comme moi qui veulent prendre des mesures de protection contre cela ((bien que les tours soient plus dangereuses)), vous pouvez protéger votre la maison et la famille en allant dans les paramètres de votre téléphone pour désactiver LTE sous «Options de données cellulaires», ce qui fait passer la vitesse de vos données à 3 ou 4G. Le coin supérieur droit vous montrera sur quel réseau vous êtes. Également, allumez votre téléphone en mode avion ou éteignez-le lorsqu’il n’est pas utilisé ou pendant que vous dormez. Et éloignez-les autant que possible de votre corps pendant la journée. Je ne suis expert en rien. Ceci est un morceau de réflexion. Le message m’a intrigué et illustre une possibilité basée sur les faits ci-dessus. Et veuillez regarder en entier avant de commenter. Je suis sûr que nous avons tous du temps aujourd’hui… ‍♀️

Hilson a également affirmé que le coronavirus n’est pas aussi répandu en Afrique parce que le continent n’est pas sur le réseau 5G. Cependant, le CDC a confirmé plus de 200 cas dans toute la région.

Alors qu’elle a admis qu’elle n’est «pas experte en quoi que ce soit», elle a reçu des réactions négatives sur les réseaux sociaux pour sa théorie du complot. Certains l’ont qualifiée de «profondément irresponsable» et de «complètement et complètement fausse», tandis que d’autres ont dit qu’elle avait dû être piratée.

Hilson est restée à l’écart des projecteurs depuis la sortie de son album 2010 No Boys Allowed. Le projet, qui a été retardé de plus d’une décennie, est prévu cette année.