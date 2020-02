Keri Hilson applaudit à Troll qui dit qu’elle est «lavée»

Keri Hilson ne sera pas renversée.

La chanteuse de R&B a mis un troll à sa place après qu’il ait essayé de l’insulter en lui disant qu’elle était un has-been. “Votre carrière terminée avec vous n’a pas eu de succès en 9 ans, vous avez échoué”, a écrit le commentateur sur un post Instagram du 19 janvier.

Mais c’est Hilson qui a eu le dernier rire, délivrant un clapback épique. «Chiiile, JE SAIS!», A-t-elle répondu. “Vous essayez probablement de blesser mes sentiments avec ça mais j’ai longtemps accepté que je suis dans cette catégorie … pour l’instant.”

Hilson, qui prépare un nouvel album pour une sortie cette année, a ajouté: “Mais laissez-moi vous corriger ici: je n’ai” pas eu de succès “parce que je n’ai rien sorti, pas parce que j’ai sorti des flops. Et ma carrière est loin d’être terminée. J’espère que vous êtes resté à l’écoute cette année. »

Cela fait plus de neuf ans que Hilson a sorti son dernier album No Boys Allowed. En septembre, elle a expliqué la raison de ce retard d’une décennie.

“Ma vérité est que je n’aimerais rien de plus que de sortir cette musique incroyable sur laquelle je suis” assise “et j’essaie depuis des années que cela se produise”, a-t-elle déclaré à ses abonnés Instagram. «Il y a eu tellement de blocages que je me suis constamment battu pour ne pas parler directement de… sagesse. J’ai perdu quelques personnages clés dans le processus de m’éloigner pour mon bien-être… bien que j’étais préparé à la possibilité que certains ne comprennent pas ou ne perdent pas confiance en moi en tant qu’artiste pendant que je traitais avec les épreuves de ma vie, il c’est encore douloureux.”

Dans une interview en 2017 avec «The Real», elle a révélé que son troisième album à venir serait intitulé L.I.A.R., un acronyme pour Love Is a Religion. «Il y a tellement de similitudes entre la religion et l’amour», a-t-elle expliqué. «Si nous pensons que cela fonctionnera, nous ferons ce qu’il faut et nous serons obéissants. Nous ferons ce qu’il faut pour que cela fonctionne. C’est religieux. Tu dois être aussi déterminé à faire fonctionner l’amour. »

En attendant, elle prend la vie un jour à la fois. «J’essaie honnêtement de tout garder ensemble. Un jour, je suis debout, le lendemain je suis descendue. Je ne sais pas où me mène la vie, ce qu’elle me fait, mais je prie pour que c’est quelque chose de beau. Et c’est réel. “