Keri Hilson supprime les théories du complot contre le coronavirus après un contrecoup

Keri Hilson a récemment attiré l’attention du public après avoir tweeté que la 5G était à l’origine du virus COVID-19.



Elle a essayé de laisser son drapeau de théorie du complot voler librement, mais Keri Hilson a été fermée rapidement. Dimanche 15 mars, la chanteuse a utilisé son temps en quarantaine en partageant quelques réflexions sur la façon dont les réseaux 5G sont responsables de cette récente épidémie de coronavirus. “Les gens essaient de nous mettre en garde contre la 5G depuis des ANNÉES”, a tweeté Keri. “Pétitions, organisations, études … ce que nous traversons, ce sont les effets des radiations. Lancement de la 5G en CHINE. 1er novembre 2019. Les gens sont morts. Voir ci-joint et allez à mes histoires IG pour plus. désactivation de LTE !!! “

Keri Hilson a ensuite partagé des liens et des clips vidéo pour soutenir son argument, mais Internet n’a pas fait attention. Les critiques ont afflué et les gens ne pouvaient pas croire que l’artiste No Boys Allowed croyait en la théorie. Le contrecoup a été si intense qu’il semble que l’équipe de Keri lui ait dit d’arrêter de diffuser des informations sur les idéologies controversées.

“La direction m’a demandé de supprimer les vidéos / articles. 🤷🏾‍♀️”, a tweeté Keri lundi 16 mars. “J’apprécie le bon discours sur la pensée non conventionnelle. Soyons tous en sécurité là-bas, car quelle qu’en soit la cause, le virus est une chose réelle. Que Dieu soit avec nous … prières à tous”. ” Découvrez quelques tweets de Keri Hilson ci-dessous.

