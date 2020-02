Keshia Knight Pulliam prédit ce qui est arrivé à Rudy Huxtable

Keshia Knight Pulliam a interprété Rudy Huxtable dans “The Cosby Show” pendant huit ans. On lui a demandé de donner son avis sur ce à quoi ressemble Rudy adulte maintenant.



Cela fait des décennies que Keshia Knight Pulliam a joué dans The Cosby Show, mais l’actrice de 40 ans sera toujours considérée comme le petit Rudy Huxtable. En tant que plus jeune des frères et sœurs Huxtable, Rudy était connue comme la sœur douce et impertinente qui est passée d’une chérie de cinq ans à une fille de 13 ans trouvant son chemin. Le Cosby Show a pris fin en 1992, laissant de nombreux fans purs et durs curieux de savoir ce qui est advenu de ces personnages bien-aimés.

Keshia s’est récemment entretenue avec Dish Nation pour parler de ses projets en cours, et les hôtes ont voulu savoir ce qu’elle pensait de la vie adulte de Rudy Huxtable. “Je pense qu’elle et Bud ont finalement compris”, a déclaré Keshia. “Ils ont peut-être comme des enfants de deux virgule cinq, un chien. Elle va bien, elle est diplômée, je suis sûr comme moi du Spelman College.” Ensuite, ils ont interrogé Keshia sur le moment emblématique du troisième épisode de la deuxième saison de The Cosby Show lorsque Rudy a synchronisé les lèvres de “Night Time Is The Right Time” de Nappy Brown.

Après quelques insinuations, Keshia a accepté de recréer son moment où, pendant la performance musicale, Ruday Huxtable a chanté “Baby”. Chacun des hôtes est intervenu lorsque l’interview est devenue un chant. Regardez l’interview de Keshia Knight Pulliam ci-dessous et découvrez ce qu’elle avait à dire sur la mise en vedette dans la version de jeu de Set It Off.

