Kevin Bacon et Edgar Wright ont des moyens encourageants d’aider

Kevin Bacon encourage les fans à pratiquer la distanciation sociale en jouant sur le concept Six Degrees of Kevin Bacon et en demandant à ses adeptes des médias sociaux de partager pour qui ils restent à la maison pendant la pandémie actuelle. Sur Instagram, Bacon a partagé #IStayHomeFor et a déclaré qu’il restait à la maison pour sa femme, Kyra Sedgwick, et s’était plongé dans les raisons pour lesquelles la distance sociale est importante en ce moment. Vous pouvez regarder la vidéo de Bacon et poster ci-dessous!

De plus, le cinéaste Edgar Wright encourage les gens à soutenir les cinémas en achetant des cartes-cadeaux et des abonnements, selon The Hollywood Reporter. De grandes chaînes de théâtre telles que Cinemark, AMC Theatres, Regal, Cineplex, Landmark et Alamo Drafthouse ont temporairement fermé leurs portes, selon des estimations récentes d’environ 4 000 théâtres.

Pour aider à compenser les pertes financières, Wright a écrit dans Empire Magazine: “Après avoir lu ceci, pourquoi ne pas acheter un abonnement pour vous-même ou pour un proche. Achetez des cartes-cadeaux. Faites un don là où vous le pouvez. Pensez, si vous en avez les moyens, à ne pas demander le remboursement de votre abonnement illimité. Oui, vous ne pourrez peut-être pas revenir en arrière dans les mois à venir, mais vous vous sentirez mieux pour avoir aidé maintenant que si vous découvriez plus tard que votre église de cinéma locale avait été forcée de fermer définitivement. J’ai moi-même acheté des abonnements à des cinémas que je fréquente et que je n’avais pas encore rejoints. “

le Baby Driver Le réalisateur a précisé qu’il comprenait que «ce n’était pas un luxe que tout le monde pouvait se permettre», mais a demandé à ceux qui pouvaient penser aux «nombreux employés de votre cinéma préféré qui ont peut-être perdu leur emploi. Cela pourrait aider à s’assurer qu’ils ont un lieu de travail où retourner. »

Le point de vente note que les cinémas indépendants en Europe ont reçu des demandes de clients qui leur demandent s’ils peuvent acheter un chèque-cadeau pour aider. Il y a aussi des discussions selon lesquelles certains cinémas tentent de créer des comptes PayPal pour permettre aux clients de donner de l’argent, d’acheter des «billets virtuels ou des tasses de café virtuelles» pour aider les théâtres en difficulté, bien que tous les cinémas ne soient pas en mesure de «gérer toutes ces méthodes de soutien financier », en particulier ceux qui ne sont pas en mesure de vendre des cartes-cadeaux sur leur site Web.

