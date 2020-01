Kevin Conroy dit qu’il est prêt à faire plus de Batman au-delà

Nous avons récemment eu la satisfaction de voir Kevin Conroy apparaître pour la première fois en tant que Bruce Wayne en live-action, dans le cadre du crossover «Crisis on Infinite Earths» sur The CW. L’acteur, qui a été la voix de Batman dans de multiples fonctionnalités d’animation et jeux vidéo, et a surpris certains fans avec la version particulièrement sombre du personnage qu’il a joué dans Arrowverse, a longtemps voulu faire plus avec le rôle. Ayant déjà montré son enthousiasme pour le retour à l’Arrowverse, Conroy a maintenant exprimé son intérêt à ramener Batman Beyond.

L’acteur a récemment parlé à ComicBook.com de la façon dont le format animé résout le problème de sa co-star Will Friedle reprenant la partie, en disant:

“Je ne pense pas que les gens vieillissent autant vocalement; Je pense qu’il peut toujours faire Batman Beyond. Il pourrait faire de Terry McGinnis un travail vocal. Je ne sais pas à quel point il peut faire entendre sa voix, mais vous savez que Lauren Lester, qui fait toujours Robin parfois, est beaucoup plus âgée que Will Friedle, donc c’est juste une question de savoir comment vieillit votre voix. J’adorerais retravailler avec Will, car nous avons si bien travaillé ensemble. C’est un gars formidable. “

La série animée originale de Batman Beyond a duré 52 épisodes entre 1999 et 2001, et a depuis été étoffée dans divers médias, principalement dans DC Comics. Une nouvelle prise de vue animée ou en direct sur le matériel est quelque chose que Conroy vante depuis un certain temps. Tout en faisant la promotion de son rôle dans «Crisis», l’acteur a émis l’idée d’une adaptation en direct du matériel, ainsi que d’une série télévisée se déroulant dans le Arrowverse.

Bien sûr, il existe de nombreuses sources pour une suite ou un redémarrage de la série animée originale, y compris une bande dessinée DC en cours d’exécution qui a récemment présenté sa version de Batwoman. L’idée d’un film Batman Beyond semble également avoir été en cours de développement chez Warner Bros. depuis au moins 2013, il peut donc être question de savoir quand et non si cela se produira. D’après ce que nous avons entendu, une option pour un film en direct pourrait consister à ramener Michael Keaton dans Batman. Quant à Conroy, son tour dans «Crisis» a montré à quoi pourrait ressembler un Bruce Wayne plus âgé dans une histoire de Dark Knight à venir.

Dites-nous, cependant, sous quelle forme aimeriez-vous un nouveau Batman Beyond prendre? Comme toujours, faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.