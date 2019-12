Kevin Conroy sur Bruce Wayne brisé [VIDEO]

Nous avons officiellement atteint la fin de l'année, les amis – ce qui signifie Le CWLes spectacles «Arrowverse» font une petite sieste d’hiver. La Flèche est en train de mélanger la bobine de programmation du réseau après une huitième saison abrégée de 10 épisodes Le flash le «spectacle des anciens» du «Arrowverse»), Ruby Rose-étoile Batwoman rejoint la famille aux côtés Super Girl et élargi le mythe de Batman dans le DCU de CW. Maintenant que «Crisis on Infinite Earths» est en cours, attendez-vous à ce que les choses changent radicalement, y compris l'ajout de Éclair noir et DC's Legends of Tomorrow ainsi que de nouveaux pilotes Superman et Lois et Flèche verte et les Canaries.

L'un des faits saillants (tristes, tragiques et horribles) de l'événement méga-crossover est survenu lors du chapitre Batwoman – lorsque Kate a rencontré un "cassé" Bruce Wayne (Kevin Conroy), qui a tiré une page du livre de bandes dessinées de Wonder Woman pour trouver une manière très finale de gérer sa «galerie des voyous» – ou toute personne qui s'y est opposée.

Maintenant, la légendaire voix animée de Bruce Wayne s'ouvre sur le fait de jouer le personnage en direct – et ce que c'était que de jouer une version de l'alter-ego de Batman qui a perdu tout espoir:

Après que la poussière se soit installée sur les trois premiers chapitres (images d'aperçu ici et ici et ici) – laissant nos héros restants (et Lex Luthor) dans une situation assez difficile – The CW a publié un nouveau teaser pour les deux derniers chapitres qui nous donne une meilleure sens de la gravité de leur situation:

Voici un aperçu des aperçus officiels des trois premiers chapitres – et il y a une tonne déballer. Depuis quand Kevin ConroyEst Bruce Wayne, Cress Williams«Jefferson Pierce alias Black Lightning, Jon CryerLex Luthor, et Osric ChauRyan Choi semble où John Wesley ShippLe Flash-90 a été à un… "Crise sur Infinte Clarks" (???), voici un aperçu des attentes des spectateurs:

Supergirl: "Crisis on Infinite Earths: Part One": LE COUP D'OEIL À L'ÉVÉNEMENT CROIX DE TÉLÉVISON ÉPIQUE, CRISE SUR LES TERRES INFINIES – The Monitor (guest star LaMonica Garrett) envoie Harbinger (star invitée Audrey Marie Anderson) pour rassembler les plus grands héros du monde – Supergirl (Melissa Benoist), The Flash (guest star Grant Gustin), Green Arrow (guest star Stephen Amell), Batwoman (guest star Ruby Rose), White Canary (guest star Caity Lotz), The Atom (guest star Brandon Routh) et Superman (guest star Tyler Hoechlin) – en préparation de la crise imminente. Avec leurs mondes en danger imminent, les super-héros se préparent au combat tandis que J’onn (David Harewood) et Alex (Chyler Leigh) recrutent Lena (Katie McGrath) pour les aider à trouver un moyen de sauver les habitants de la Terre-38.

Batwoman «Crisis on Infinite Earths: Part Two» LE VRAI CLARK KENT S'IL VOUS PLAÎT LEVEZ-VOUS? LA DEUXIÈME PARTIE DE LA CRISE SUR LES TERRES INFINIES CONTINUE AVEC DES ÉTOILES D'INVITÉS SPÉCIALES TOM WELLING, ERICA DURANCE ET KEVIN CONROY – Le groupe utilise l'invention de Ray (star invitée Brandon Routh) pour suivre les nouvelles recrues afin de sauver l'univers. The Monitor (guest star LaMonica Garrett) envoie Iris (guest star Candice Patton), Clark (guest star Tyler Hoechlin) et Lois (guest star Elizabeth Tulloch) à la recherche d'un mystérieux Kryptonian, tandis que Kate (Ruby Rose) et Kara (guest star) Melissa Benoist) partez à la recherche de Bruce Wayne (star invitée Kevin Conroy). De plus, Mia (star invitée Katherine McNamara) défie Sara (star invitée Caity Lotz), Rory (star invitée Dominic Purcell) découvre un talent caché et Lex Luthor (star invitée Jon Cryer) revient.

Le flash «Crisis on Infinite Earths: Part Three»: BLACK LIGHTNING REJOINT LE FLÈCHE DANS LE TROISIÈME CHAPITRE DU CROSSOVER – Pariah (Tom Cavanagh) fait appel à Black Lightning (star invitée Cress Williams) pour aider à arrêter l'Anti-Monitor (guest star LaMonica Garrett) après que Flash-90 (star invitée John Wesley Shipp) partage ce qu'il a appris de sa bataille dans 'Elseworlds'. Avec l'aide de Black Lightning, Barry (Grant Gustin), Cisco (Carlos Valdes) et Killer Frost (Danielle Panabaker) trouver un plan qui pourrait les sauver tous. Pendant ce temps, Iris (Candice Patton) a un cœur à cœur avec Ryan Choi (star invitée Osric Chau), tandis qu'Oliver (star invitée Stephen Amell) et Diggle (star invitée David Ramsey) retournent sur un ancien terrain familier.

«Crise sur des terres infinies!» Les mondes vivront! Les mondes vont mourir!

Et le «Arrowverse» de la CW ne sera plus jamais le même…

Super Girl – Dimanche 8 décembre (8 / 7c)

Batwoman – Lundi 9 décembre (8 / 7c)

Le flash – Mardi 10 décembre (8 / 7c)

La Flèche – mardi 14 janvier 2020 (8 / 7c)

DC's Legends of Tomorrow – mardi 14 janvier 2020 (9 / 8c)

Oui, les rumeurs sont vraies! Acteur légendaire de Batman Kevin Conroy jouera comme une future version de Bruce Wayne. On a même des 60's Homme chauve-souris "Garçon me demande" Burt Ward faire une apparition.

Si cela ne suffisait pas, Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch reviennent sous le nom de "The Man of Steel" et Lois Lane … aux côtés d'un autre Supermen du crossover: Brandon Routh (DC's Legends of Tomorrow), revenant à la cape pour la première fois depuis son tour cinématographique Le retour de Superman, dépeignant le règne vienne version du super-héros emblématique.

Toujours pas assez Superman? Que diriez-vous Smallville co-stars Tom Welling et Erica Durance rejoindre le croisement comme Superman / Clark Kent et Lois Lane, respectivement (et grondements que quelqu'un de Smallville n'est pas trop heureux de la façon dont ils ont été abordés concernant leur participation à la "crise").

Johnathon Schaech’S Jonah Hex (DC's Legends of Tomorrow) est également prêt à monter en selle pour le crossover, et John Wesley Shipp reprendra son rôle de Flash de la Terre-90. Ashley Scott reviendra au rôle d'Helena Kyle alias Huntress de Le WBSérie à court terme de 2002 Oiseaux de proie.

Osric Chau se reproduira dans le rôle du professeur de physique Ryan Choi, qui prendrait son idole Ray Palmer (Routh in DC's Legends of Tomorrow) ancien poste à l'Université Ivy – avec le futur juge Leaguer sur ses traces dans le «département des héros» également.

Il ne faut pas oublier La Flèche co-star Audrey Marie AndersonDe Lyla Michaels, qui est placée (de manière appropriée) pour le rôle de The Monitor (LaMonica Garrett) Harbinger; et Le flash multitâche Tom Cavanagh à bord comme signe de malchance Pariah. Bien sûr, nous serions négligents si nous ne donnions pas un retour Emily Bett Rickards son respect.

