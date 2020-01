Kevin Durant s’engage dans une guerre des mots avec les fans sur la pertinence des filets

KD a eu le temps hier soir.



Kevin Durant est un joueur qui a toujours su défendre l’honneur de lui et de ses coéquipiers. Cette saison, Durant joue pour les Brooklyn Nets bien qu’il n’ait pas été en mesure de s’habiller à cause d’une blessure au tendon d’Achille. KD devrait revenir la saison prochaine et les Nets semblent avoir du mal en son absence. Kyrie Irving est également blessée, ce qui a finalement placé un énorme fardeau sur certains des joueurs de l’équipe.

Les Nets ont actuellement un dossier de 16-20 et sont sur une séquence de sept défaites consécutives. La séquence n’a pas été bien médiatisée et récemment, un journaliste l’a souligné sur Twitter. En fait, le journaliste a laissé entendre que les Nets n’étaient pas très pertinents à New York. Cela a conduit à une réponse directe de KD lui-même.

Les fans ont immédiatement commencé à répondre à KD et étaient un peu irrespectueux dans le processus. Les fans ont dit à Durant que personne ne se souciait des Nets et qu’il aurait plutôt dû aller chez les Knicks. Durant a répondu à chaque personne et s’est assuré de leur donner une idée de lui. KD n’a jamais hésité à exprimer son opinion et c’était un autre exemple de cela. Dans le passé, Durant aurait répondu avec un compte de graveur mais au cours des deux dernières années, KD a changé de tactique.

Découvrez quelques-unes des interactions ci-dessous.

.