Kevin et Sophie appartiennent-ils ensemble? Ces indices de la saison 4, épisode 12, prouvent qu’ils sont censés être

La relation entre Sophie (Alexandra Breckenridge) et Kevin (Justin Hartley) dans This Is Us est tout sauf parfaite. Après s’être marié très jeune, le couple s’est séparé et a divorcé. Plus d’une décennie plus tard, ils ont décidé de réessayer, mais finalement, Kevin a succombé à l’alcoolisme. Et une fois que Kevin s’est remis sur pied, il a essayé de revenir avec son ex-femme. Cependant, elle est partie et s’est fiancée à un autre homme. Alors, Kevin et Sophie se retrouveront-ils un jour sur This Is Us? Le 12e épisode de la quatrième saison pourrait avoir révélé que le couple se retrouverait heureux pour toujours.

[Spoiler alert: This Is Us Season 4 Episode 12.]

Ligne «jetable» de M. Night Shyamalan

Au début de l’épisode 12 de la saison 4 de This Is Us, intitulé «Un enfer d’une semaine: deuxième partie, intitulé« Un enfer d’une semaine: deuxième partie », Kevin est sur le tournage de son nouveau film M. Night Shyamalan. Kevin s’approche du cinéaste et exprime ses inquiétudes quant à la nouvelle fin. Il aime l’ancienne finale qu’ils ont précédemment tournée.

À cet instant, Kevin s’excuse, réalisant qu’il a outrepassé. Il enchaîne également dans la débâcle du «laissez-passer» avec Lizzy (Sophia Bush) de la finale de la mi-saison. Mais Shyamalan l’ignore et renforce la confiance de Kevin dans le film.

“Croyez-moi, Kevin, c’est la fin que tout le monde veut, et ils ne la verront toujours pas venir”, a déclaré Shyamalan. Pendant ce temps, l’assistant de Kevin – qui tient le téléphone de l’acteur – reçoit encore un autre appel de Sophie.

À la fin de l’épisode, Kevin couche avec la meilleure amie de Kate (Chrissy Metz), Madison (Caitlin Thompson), après avoir dit au revoir à Sophie. Pour l’instant, il semble que ce caractère générique ne soit pas exactement ce que la plupart des fans voulaient. Donc, quelque chose au sujet des commentaires de Shyamalan nous dit que le roi des rebondissements de fin de film pourrait avoir préfiguré l’histoire de Kevin et Sophie n’est pas encore terminée.

Discours de Sophie aux funérailles de sa mère

Lorsque Kevin répond à son téléphone, Sophie lui dit que sa mère, Claire (Jennifer Westfeldt), est décédée. Kevin se rend à Pittsburgh et il assiste aux funérailles, où Sophie livre un éloge funèbre.

«Ma mère était impossible», explique Sophie. «Même lorsqu’elle a reçu un diagnostic de SEP, elle a refusé d’arrêter de bouger. Elle ne s’est jamais installée. »

Sophie raconte ensuite une histoire de sa mère trouvant un café près de son «appartement de rêve à Brooklyn» qui est devenu leur endroit. «Même quand elle ne pouvait plus voler, je recevais toujours des haricots frais», explique Sophie.

Mais Sophie note ensuite que le café est également l’endroit où elle a appris que sa mère était décédée. «J’étais impoli avec ce pauvre employé qui m’a dit qu’ils étaient sortis du mélange de la maison», raconte Sophie. «Comment pouvez-vous manquer de votre mélange de maison? J’étais juste grincheux du quart de nuit. »

Après avoir souhaité qu’elle puisse revenir au moment avant qu’elle ne le découvre et sa plus grande préoccupation était le café, Sophie dit: “Avec le recul, je suppose que je pourrais juste me contenter du rôti français.”

Alexandra Breckenridge dans le rôle de Sophie dans «This Is Us» | Ron Batzdorff / NBC

Elle poursuit: «Et maintenant, je ne pourrai plus jamais retourner dans ce café, plus jamais. Cet endroit où ma mère et moi avons eu certains de nos meilleurs entretiens. Nos meilleurs rires. C’est un endroit vraiment phénoménal. Mais c’est l’endroit où j’ai découvert qu’elle était partie. ”

Plus tard, Kevin emmène Sophie à l’endroit où ils ont tous deux appris que Jack (Milo Ventimiglia) est décédé. “Cet endroit me rend toujours triste, mais je n’en ai plus peur”, explique Kevin. “Vous allez pouvoir retourner dans ce café, Soph. Cela prend du temps.”

L’épisode centré sur Kevin de This Is Us traitait de l’idée de ne jamais s’installer, influencé par Claire. Cependant, Sophie semble faire le contraire. Même dans son éloge, Sophie indique clairement qu’elle veut vraiment le mélange maison, mais avec le recul, elle se contenterait du rôti français.

Maintenant, il est possible que les remarques de Sophie puissent correspondre à ce qui se passe dans la vraie vie. Elle veut être avec Kevin, mais se contente de la subvention désormais sans visage. Alors Sophie reviendra-t-elle jamais au café et obtiendra ce mélange maison? Selon Kevin, elle le fera.

La mère de Sophie et la bague émeraude

Dans une séquence de flashback, l’adolescent Kevin (Logan Shroyer) et Sophie (Amanda Leighton) retournent à Pittsburgh pour le dîner d’anniversaire de Rebecca (Mandy Moore). Puis, quand ils ont un moment seul, Kevin demande à Claire la bague émeraude de sa mère à donner à Sophie.

“La bague de ma mère a une histoire”, dit Claire. “Maintenant, ne répandez pas cela, mais mes deux parents sont tombés amoureux alors qu’ils obtenaient tous les deux des divorces, ce qui n’était pas courant ce jour-là. Avant de pouvoir se marier, mon père a été envoyé en Corée. Il a essayé de donner cette bague à ma mère avant de partir. Mais elle l’a refusé. Et elle a dit: «Attendez de revenir.» »

Elle continue: «Alors, il a pris la bague et chaque fois qu’il se sentait désespéré, il la regardait et il a trouvé la détermination de s’en sortir. Et quand il est revenu, ils se sont mariés. 50 ans.”

Cela dit, Claire ne donne pas la bague à Kevin, laissant entendre qu’il n’est pas prêt. “Je t’aime, gamin, mais je ne peux pas te donner cette bague. Pas encore », explique Claire. “Votre mariage est trop nouveau et vous êtes trop jeune. Tu dois le gagner, baby doll. “

De nos jours, Kevin quitte Sophie et visite la tombe de Claire. Kevin exprime sa tristesse que ce soit fini avec Sophie et souhaite qu’il puisse avoir une autre chance, d’autant plus qu’il est prêt à faire tapis maintenant.

Mais au moment où les téléspectateurs commencent à croire que c’est la fin de la longue relation du couple, Sophie trouve la bague émeraude dans sa maison d’enfance. Elle regarde ensuite sa bague de fiançailles de Grant à la bague de sa grand-mère, comme si elle les comparait.

La signification de l’anneau d’émeraude n’a pas encore été révélée. Cependant, cela pourrait symboliser Sophie considérant Kevin après tout ce temps. Lors de son entretien avec Entertainment Weekly après l’épisode du 28 janvier, la productrice exécutive Elizabeth Berger a confirmé que Sophie «associe définitivement» la bague émeraude à Kevin.

Il semble également possible que la relation de Kevin et Sophie fasse écho à l’histoire d’amour de ses grands-parents. La grand-mère de Sophie n’a officiellement reçu la bague que lorsque son grand-père est rentré chez lui – quand ils étaient tous les deux prêts et après qu’ils étaient déjà mariés à d’autres personnes. Mais l’histoire se répétera-t-elle? Peut être.

Que vous pensiez que Sophie mérite mieux ou que vous vouliez qu’elle se remette avec Kevin, on ne peut nier la romance tourbillonnante du couple. Mais à ce stade, tout pourrait arriver entre Kevin et Sophie dans This Is Us. Le drame NBC aurait pu dire aux fans de se préparer à la fin de leur livre de contes. Cependant, il est également possible que l’épisode soit leur dernier adieu. Alors restez à l’écoute.

