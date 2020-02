Kevin Feige a presque quitté Marvel Studios pour son manque de diversité

La star des Avengers, Mark Ruffalo, a récemment révélé que le pilote du MCU, Kevin Feige, avait presque quitté Marvel Studios par manque de diversité.

Il ne fait aucun doute que Marvel Studios et Kevin Feige ont mis leur meilleur pied ces derniers temps pour rendre l’univers cinématographique Marvel aussi diversifié que possible avec des films comme Captain Marvel et Black Panther. Avec Shang-Chi et The Eternals en route, Kevin Feige semble avoir ouvert Marvel Studios à divers créateurs qui à leur tour peuvent rendre leurs films plus inclusifs. Il est d’autant plus surprenant de découvrir que Kevin Feige, l’un des producteurs les plus performants de l’histoire du cinéma, a failli quitter Marvel Studios par manque de diversité.

S’adressant à The Independent, la star Mark Ruffalo a révélé une conversation qu’il avait eue avec Kevin Feige, chef des studios Marvel, sur le tournage de The Avengers. Dans leur conversation, Kevin Feige a expliqué comment il voulait inciter les têtes de Disney à laisser Marvel Studios prendre un film de super-héros dirigé par des femmes. Kevin Feige a déclaré à l’époque qu’Ike Perlmutter ne bougerait probablement pas.

Quand nous avons fait les premiers Avengers, Kevin Feige m’a dit: “ Écoute, je ne serai peut-être pas ici demain. ” Et il dit: “ Ike ne croit pas que quiconque ira dans un super film avec des femmes. ” Donc, si je suis encore ici demain, vous saurez que j’ai gagné cette bataille.

Mark Ruffalo a poursuivi en expliquant comment cette rencontre entre Kevin Feige et les têtes de Disney avait changé Marvel Studios.

«Ce fut le tournant pour Marvel. Parce que Kevin voulait des super-héros noirs, des super-héros féminins, des super-héros LGBT. Il a changé tout l’univers Marvel. Nous avons maintenant des super-héros gays, nous avons des super-héros noirs, nous avons des super-héros féminins – Scarlett Johansson a son film qui sort, nous avons Captain Marvel, ils font She Hulk ensuite. Aucun autre studio n’est aussi ouvert à ce niveau. »

Il est difficile d’imaginer que Kevin Feige quitte Marvel Studios, surtout après le succès enthousiaste que les Avengers ont fini par être. Sans Kevin Feige, nous n’aurions certainement pas eu de bêtes critiques et commerciales comme Black Panther et Captain Marvel, deux films qui ont défini à quel point les studios Marvel sont inclusifs et réussis.

Voici le synopsis officiel de Black Widow de Marvel Studio:

Dans le thriller d’espionnage bourré d’action des Marvel Studios «Black Widow», Natasha Romanoff, alias Black Widow, confronte les parties les plus sombres de son registre lorsqu’une conspiration dangereuse ayant des liens avec son passé survient. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations rompues laissées dans son sillage bien avant de devenir vengeance.

Réalisé par Cate Shortland à partir d’un scénario écrit par Eric Pearson basé sur une histoire de Jac Schaeffer et Ned Benson, Black Widow des Marvel Studios met en vedette Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters et Rachel Weisz.

Black Widow sortira en salles le 1er mai 2020.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale unie s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se réunir pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

