Kevin Feige aurait voulu limiter la participation de Venom et Morbius dans le MCU

L’année dernière a été une montagne russe pour les fans de Spider-Man. Les sommets – Into the Spider-Verse et Far From Home – étaient très élevés. Mais ensuite, il y a eu des creux pendant Sony Pictures et le public très disputé de Disney sur les droits du personnage. Pendant quelques semaines tristes, il semblait que Spidey de Tom Holland avait tourné sa dernière toile dans le MCU et serait par la suite consigné au nouveau vers Spider de Sony. Mais, comme c’est généralement le cas quand il y a des centaines de millions de dollars à gagner, les deux sociétés se sont constituées.

L’un des plis les plus intéressants de leur nouvel accord est l’univers de Sony et le MCU deviendrait plus entrelacé. Cela pourrait voir Venom devenir rétroactivement un film MCU, et verra finalement Spider-Man de Tom Holland tomber avec les symbiotes. Nous savons également que Morbius aura des liens avec le MCU, y compris un petit caméo visuel de Spidey et J.K. Simmons jouant J. Jonah Jameson.

Mais ne vous attendez pas à voir Venom se rapprocher de Thor de sitôt, car des sources proches du WGTC – les mêmes qui nous ont dit que Marvel lorgne Daniel Radcliffe pour Moon Knight et Transformers sont en cours de redémarrage, deux choses que nous savons maintenant être vraies – dites que Kevin Feige n’est pas vraiment satisfait de cet accord et qu’il y a des tensions entre Marvel Studios et Sony quant à l’étendue de ces croisements. Sony aimerait voir des personnages comme Venom et Morbius jouer un rôle de premier plan dans les futurs films d’événement de style Endgame et avoir un grand impact sur le MCU, mais Feige est catégorique: ils ne devraient apparaître que pour de petites camées et ne pas avoir beaucoup d’implication dans le films les plus importants de la franchise. Apparemment, il ne veut pas en faire le centre d’attention et ne fera pas d’eux des personnages principaux dans les plus grands arcs couvrant le MCU.

Cliquer pour agrandir

C’est probablement aussi une décision intelligente. Même au sein de Marvel Comics, les événements et les personnages liés à Spider-Man sont largement confinés à leur propre coin de l’univers. Il y a des éléments en eux qui affectent l’univers entier (Norman Osborn étant le plus important), mais je pense que les événements de, disons, Morbius devraient pouvoir être englobés dans le MCU sans trop de tracas.

Cela étant dit, dans une future bataille titanesque de style Endgame mettant en vedette tous les héros qu’ils peuvent rassembler, quelqu’un s’opposerait-il vraiment au venin de Tom Hardy pour provoquer un peu de chahut? Je crois que non.

Combien de croisement aimeriez-vous voir entre les MCU et le Spider-Verse (le cas échéant), cependant? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.