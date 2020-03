Kevin finira-t-il célibataire? Les fans pensent que le personnage ne se marie pas encore

Après plus de trois ans de rebondissements et de révélations choquantes, qui savait que This Is Us Season 4 pourrait nous poser encore plus de questions pour nous tenir debout la nuit. Et bien sûr, ce qui se passe avec la vie amoureuse de Kevin (Justin Hartley) est en tête de liste. Jusqu’à présent, nous savons que Kevin a un fils dans un avenir lointain et une fiancée enceinte au moment où les trois grands atteignent 40 ans. Tout au long de la quatrième saison, de nombreux noms sont apparus, dont Sophie (Alexandra Breckenridge), Cassidy (Jennifer Morrison), Madison (Caitlin Thompson) et même Lizzy (Sophia Bush). Mais à mesure que l’histoire de la famille Pearson avance, certains fans de This Is Us se demandent si Kevin est célibataire à la fin de la série.

Pourquoi la fiancée enceinte de Kevin pourrait être Madison sur «This Is Us»

Caitlin Thompson dans le rôle de Madison dans «This Is Us»

Comme mentionné, Kevin a une fiancée enceinte quand il aura 40 ans. La chronologie actuelle rattrapera l’anniversaire de la première de This Is Us Season 5. Alors naturellement, les fans ont cherché des indices alors que la moitié arrière de la quatrième saison se poursuit.

Pour l’instant, de nombreux téléspectateurs semblent croire que Madison est la mère de l’enfant à naître de Kevin. À notre connaissance, Kevin n’a été intime qu’avec deux femmes lors de la saison 4. Il a passé une nuit avec Cassidy juste avant Thanksgiving. Cela a lieu neuf mois avant le flash-forward du 40e anniversaire.

Cela dit, Kevin mentionne que sa fiancée a des nausées matinales, ce qui est généralement un signe précoce de grossesse. Par conséquent, il semble plus probable que la femme en question ait couché avec Kevin plus récemment. Cela laisse Madison. Mais même ainsi, certains fans ne pensent pas que Kevin et Madison seront en fin de partie sur This Is Us.

Les fans de “This Is Us” pensent que Kevin devrait être célibataire à l’avenir

Justin Hartley dans le rôle de Kevin dans 'This Is Us'

Dans un fil de discussion sur Reddit, un fan de This Is Us a proposé une théorie sur le statut unique de Kevin à l’avenir. Tout d’abord, l’utilisateur a suggéré des raisons pour lesquelles Kevin et Madison ne peuvent pas se marier, même s’ils ont un enfant ensemble.

“Je peux voir Kevin et Madison avoir un whoops et elle finit enceinte”, a écrit le fan. “Je peux aussi voir Kevin être le type de gars à faire la bonne chose et à l’épouser ou au moins à se fiancer”

Cela dit, le fan s’est demandé si Kevin et Madison se lanceraient dans la coparentalité sur This Is Us. “La coparentalité est une chose si importante ces jours-ci que je pouvais les voir montrer une version très saine de la coparentalité et des ex sympathiques”, a écrit le fan.

Mais même ainsi, le fan a exploré plus en détail pourquoi Kevin devrait être célibataire dans un avenir lointain. Ils ont indiqué que l’arc global du personnage pourrait trouver l’amour en lui-même.

“Toute sa vie, il s’est accroché à quiconque pour lui prêter attention et l’amour qu’il désirait mais ne recevait pas”, a écrit le fan. «C’est pourquoi Sophie a joué un rôle si important dans la vie de Kevin. Il voulait cette histoire d’amour si désespérément qu’il s’est accroché à elle et a essayé de forcer cet amour d’âme soeur pour les âges. “

Ils ont poursuivi: «Kevin doit s’aimer et être sûr de l’homme qu’il est. Il craignait de ne pas être à la hauteur de son père et de vivre dans son ombre afin qu’il ne se permette tout simplement pas de grandir. J’ai l’impression que l’histoire de Kevin ne consiste pas à trouver l’amour. Je pense qu’il s’agit de se retrouver et d’être fier de qui il est. »

Néanmoins, le fan a reconnu qu’il était toujours possible que Kevin trouve finalement un partenaire de vie après avoir appris à s’aimer. “Quand ils seront vieux, Sophie et Kevin retrouveront peut-être leur chemin”, a suggéré l’utilisateur.

Puis un autre fan a ajouté à la théorie. Ils ont suggéré que Kevin “reverrait Sophie aux” prochains funérailles “(Rebecca) et ensuite ils seront heureux pour toujours.”

Pour être tout à fait honnête, il est beaucoup trop tôt pour dire ce qui attend la vie amoureuse de Kevin sur This Is Us. Et à ce stade, la plupart des théories sur l’avenir semblent totalement plausibles. Mais peu importe, nous savons que les écrivains nous raconteront une grande histoire d’amour – peut-être même une pour les âges.

