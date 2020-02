Kevin Gates dédie son nouveau single ‘Dreka’ à sa femme

En l’honneur de son 34e anniversaire, Kevin Gates fait ses débuts son dernier single, qui sert une dédicace sincère à sa femme.

Sur le romantique «Dreka», du nom de son épouse, gérante et mère de ses deux enfants, Gates enchaîne son périple ou meurt, qui est resté avec lui pendant les hauts et les bas. “Jurez à Dieu à partir de maintenant, il s’agit de vous rendre heureux”, raconte-t-il à propos de Dreka, qu’il a rencontré à 17 ans. Le visuel présente des images de l’adolescence du couple et du mariage de 2015.

Le rappeur de Baton Rouge a également annoncé les dates d’une tournée nord-américaine. La tournée «Je suis lui partie 2» débute le 19 mai à Denver et se termine le 13 juin à Bonnaroo. Les billets seront mis en vente le vendredi à 10 h, heure locale.

Le mari et la femme se sont récemment associés pour créer un court-métrage pour “Fatal Attraction” sur le deuxième album de Gates, I’m Him, sorti en septembre.

