Die Hart: Kevin Hart et John Travolta joueront dans la nouvelle série Quibi

Selon Variety, Quibi est en train de développer une nouvelle série de comédie-action intitulée Die Hart, avec Jumanji La star Kevin Hart s’est attachée à diriger la série comme une version romancée de lui-même. John Travolta, gagnant du Golden Globe, revient au petit écran après 4 ans depuis qu’il a joué et produit la mini-série primée de FX Le peuple c. O.J. Simpson: American Crime Story en 2016.

CONNEXES: La bande-annonce inversée de Quibi avec Will Forte et Kaitlin Olson

Inspiré par la séquence d’ouverture du film de concert de Hart en 2016, Die Hart suivra Kevin Hart en tant que méta-version de lui-même qui est fatigué de toujours être choisi comme acolyte comique. Il obtient son souhait quand un réalisateur célèbre lui offre son rêve – être une star de l’action de premier plan – mais il y a un hic: Kevin doit d’abord s’entraîner à la plus grande école de stars de l’action au monde, dirigée par un fou (John Travolta). Poussé à ses limites par cet entraîneur d’école d’action et un étudiant rival à l’esprit dur, Kevin doit survivre à une série de séquences d’action hilarantes et exagérées et affronter ses peurs s’il veut réaliser son rêve et décrocher le rôle d’une vie. .

La série sera dirigée par Eric Appel à partir d’un scénario écrit par Tripper Clancy et Derek Kolstad. Il sera produit par Hart à travers sa bannière Laugh Out Loud Network avec Candice Wilson, Bryan Smiley et Jeff Clanagan comme producteurs.

Production pour Die Hart devrait commencer la semaine prochaine lundi.

CONNEXES: Quibi Murder Mystery Signs de Lorne Michaels Casting Ensemble

Quibi, qui est l’abréviation de «Quick Bites», devrait être lancé le 6 avril 2020, avec déjà plus d’un milliard de dollars levés auprès de ses investisseurs. Il a un certain nombre de projets en cours de développement. Guillermo del Toro, Sam Raimi, Catherine Hardwick, Steven Spielberg, Paul Feig, Anna Kendrick, Laurence Fishburne et Don Cheadle sont huit des nombreux producteurs et talents qui travaillent dur sur la production desdits projets.

Le service de streaming, fondé par Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman, devrait présenter des séries d’une durée de deux à quatre heures et divisées en parties d’une durée maximale de 10 minutes.

(Crédit photo: .)