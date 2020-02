Kevin Hart et les autres passagers de l’accident de voiture ont intenté des poursuites: rapport

Bien que tout le monde ait été traduit en justice immédiatement après l’accident, il ne semble pas que des poursuites soient intentées.



Alors qu’il continue de se remettre de l’accident de voiture qui a failli lui coûter la vie, il semble qu’aucune action judiciaire ne soit engagée dans le cadre de l’incident. Il y avait beaucoup de spéculations sur le déroulement des procédures judiciaires dans les mois qui suivirent l’accident presque fatal de Hart en septembre 2019. Les deux amis de l’acteur Jared Black et la fiancée de Rebecca Broxterman étaient dans le véhicule avec Hart, et pendant que l’acteur ne conduisait pas à à l’époque, il était le propriétaire du Plymouth Barracuda de 1970 restauré.

Jason Merritt / Personnel / .

Il a été rapporté que le véhicule n’était pas équipé de harnais de sécurité appropriés et que personne ne portait de ceinture de sécurité au moment de l’accident non plus. Les deux autres passagers auraient été soignés et libérés pour des blessures légères, mais Hart a subi une chirurgie de la colonne vertébrale et poursuit sa rééducation physique.

TMZ rapporte que les enquêteurs ont accusé le conducteur de l’accident parce qu’il “aurait tiré sur le moteur de 720 chevaux du véhicule et perdu le contrôle”. Peu de temps après l’accident, tous les passagers ont fait appel à leurs avocats car ils prévoyaient des poursuites potentielles, mais rien ne s’est concrétisé. Il n’y a également eu aucun échange d’argent entre les parties impliquées, qui sont toutes amies.

Dans sa première déclaration après l’accident en octobre 2019, Kevin a clairement indiqué qu’il n’éprouvait aucune malveillance envers ses amis. “Je n’ai que de l’amour pour Jared et je lui souhaite, ainsi qu’à Rebecca, un prompt rétablissement”, a déclaré Hart. TMZ a également partagé qu’il est peu probable que des poursuites soient intentées dans ce cas, mais toutes les parties ont trois ans pour le faire.

