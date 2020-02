Kevin Hart reteaming avec Malcom D. Lee et Universal pour la comédie

Kevin Hart reteaming avec Malcom D. Lee & Universal pour la comédie

Après avoir travaillé ensemble sur le box-office École du soir il y a deux ans, Kevin Hart (Jumanji: le niveau suivant) retrouve l’écrivain / réalisateur Malcolm D. Lee (Les meilleures vacances de l’homme) et Universal Pictures pour un projet actuellement sans titre, selon The Hollywood Reporter.

CONNEXES: Nathalie Emmanuel rejoint Kevin Hart dans la série Die Hart de Quibi

Il n’y a pas encore de détails sur l’intrigue sur le film, mais il devrait être écrit par Lucia Aniello et Paul W. Downs, mieux connus pour leur travail sur la célèbre série Comedy Central Broad City et la comédie noire ensemble 2017 Dure nuit, dans laquelle Aniello fait ses débuts de réalisateur.

En plus d’une réunion entre Lee et Hart, le film marquera également une réunion entre les deux et le producteur Will Packer. Packer a travaillé avec le réalisateur sur ses deux derniers films, École du soir et Voyage de filles, tout en ayant travaillé avec Hart sur sept films dont le Penser comme un homme et Longer films, ainsi que le remake de 2014 À propos d’hier soir, 2015’s La sonnerie de mariage et École du soir.

L’acteur / comédien de 40 ans est également attaché à produire le projet via sa bannière Hartbeat Productions aux côtés de James Lopez et Packer via Will Packer Productions et Lee pour sa bannière Blackmaled Productions. Aniello et Downs sont attachés aux produits exécutifs.

CONNEXES: La paternité de Kevin Hart ajoute Anthony Carrigan de Barry

Hart a travaillé avec Universal Pictures à divers moments de sa carrière au fil des ans, de camées en Le long de Came Polly et La Vierge de 40 ans à diriger le Longer et La vie secrète des animaux de compagnie franchises et la distribution en salle de son stand-up spécial 2016 Et maintenant?.

Lee travaille principalement avec Universal depuis ses débuts en 1999 Le meilleur homme, le suivi avec Undercover Brother, Bienvenue chez Roscoe Jenkins, 2013 Les meilleures vacances de l’homme, 2017’s Voyage de filles et 2018 École du soir. Il travaille actuellement avec Warner Bros sur le prochain Space Jam 2, qui sortira en salles le 16 juillet 2021

(Crédit photo: Backgrid Images)