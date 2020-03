Kevin Marry Madison dans le futur?

[Spoiler alert: This Is Us Season 4, Episode 18.] La finale de la saison 4 de This Is Us a révélé que Madison (Caitlin Thompson) serait la mère des enfants de Kevin (Justin Hartley) à l’avenir. Mais même ainsi, cela ne signifie pas nécessairement que la paire se retrouve ensemble. Comme tout fan vous le dira, la série NBC a beaucoup d’histoires à explorer, y compris la coparentalité. Kevin épousera-t-il Madison dans This Is Us? Il semble que nous obtenons enfin des réponses au cours de la cinquième saison.

Qu’est-il arrivé à Madison et à Kevin lors de la finale de la saison 4 de «This Is Us»?

Dans la seconde moitié de la finale de This Is Us Saison 4, Madison rend visite à son OB-GYN, le Dr Eli Mason (Josh Hamilton), et s’ouvre sur sa grossesse. Elle tombe en panne et admet sa surprise. À cause de sa boulémie, on lui a dit qu’elle pourrait ne jamais avoir d’enfants. Madison partage ensuite qu’elle n’a été en mesure de parler à personne de la grossesse, pas même du père.

En fin de compte, Madison a peur de le dire à Kevin parce qu’il vient d’une «longue lignée de grandes histoires d’amour». Elle pense qu’une grossesse non planifiée n’est pas ce qu’il voudrait. Le Dr Mason dit à Madison de donner une chance au père de son bébé – et elle le fait.

Plus tard, Madison arrive à la maison de Kate (Chrissy Metz) pour l’anniversaire de bébé Jack. À l’insu de Madison, Kevin et Randall (Sterling K. Brown) sont au milieu d’une dispute. Alors, quand elle interrompt le combat et dit à Kevin qu’ils doivent parler, l’acteur la repousse presque. Puis Madison le dit – elle est enceinte.

Kevin est sous le choc et reste silencieux. Madison comprend la situation. Elle ne connaît pas grand-chose de Kevin à part son amour éternel pour Sophie (Alexandra Breckenridge). Mais Madison dit qu’elle veut garder le bébé car c’est un «miracle médical» pour elle. Elle précise également qu’elle n’a besoin de rien de Kevin, émotionnellement ou financièrement.

“Vous pouvez toujours trouver la grande histoire d’amour que vous méritez”, dit Madison.

En réponse, Kevin prend de l’air et rencontre également Randall pour la deuxième partie de leur combat. Randall dit que Kevin ne comprend pas ce que c’est que de prendre soin des autres, entre autres choses que les deux parties regretteront probablement dans This Is Us Season 5. Mais malgré tout, Kevin retourne à Madison et lui dit qu’il est à fond.

“Tout ce dont vous avez besoin, je suis à fond”, dit Kevin. “Je veux ça … je veux être père, je pense que je serais bon dans ce domaine. L’amour de ma vie sera mon enfant. »

Madison le corrige – elle a des jumeaux. Puis, dans un flash-forward, un Kevin âgé est vu avec ses deux enfants. Il porte également une alliance, ce qui signifie probablement qu’il sera marié à l’avenir. Mais Kevin et Madison vont-ils se marier? À la fin de l’épisode, des clips des autres intérêts amoureux de Kevin – Sophie et Cassidy (Jennifer Morrison) – sautent. Il est donc toujours en l’air à ce stade.

Kevin et Madison vont-ils se marier dans «This Is Us»?

Lorsque la finale d’automne de This Is Us Saison 4 a été diffusée en novembre 2019, les fans ont appris que Kevin avait une fiancée enceinte à son 40e anniversaire. Bien sûr, maintenant nous savons que Madison est enceinte des jumeaux de Kevin. Cependant, la femme mystère n’est toujours pas confirmée, selon le créateur Dan Fogelman dans une interview avec The Hollywood Reporter.

“Il y a une réponse immédiate à tout cela”, a déclaré Fogelman interrogé sur la fiancée enceinte de Kevin. “Mais je pense qu’il y a fondamentalement beaucoup plus de chapitres dans l’histoire romantique de Kevin.”

Il a ajouté: «Nous sommes déjà bien avancés. J’ai déjà écrit la première de la saison de l’année prochaine et cassé, je pense, cinq épisodes de la saison. Et nous avons établi des plans pour toute la prochaine et sixième saison honnêtement. Donc, Kevin a un voyage devant lui, et je ne veux pas aller trop loin pour l’instant. “

Pendant ce temps, Hartley a révélé que les fans de This Is Us devraient garder leur esprit ouvert en ce qui concerne la future épouse de Kevin.

«Je pense qu’il est prudent de supposer que les éclairs que vous avez vus des femmes pourraient ou ne pourraient pas être. Ou ce pourrait être quelqu’un de complètement différent », a déclaré Hartley à The Wrap. «Et est-il sûr de supposer que la femme avec laquelle il est marié n’est pas la mère de ses enfants? Je pense qu’il est sûr d’avoir cette question, mais pas de la supposer. »

Néanmoins, Madison est toujours un concurrent sérieux. Toujours en conversation avec The Wrap, Hartley a partagé ses réflexions sur la relation de Kevin avec Madison, maintenant que le couple attend des jumeaux.

“Je pense qu’il va vraiment investir dans tout cela et essayer de la connaître”, a déclaré Hartley. “Connaissant Kevin, je pense qu’il va probablement essayer de faire tout ce qu’il peut pour tomber amoureux d’elle et avoir une famille avec elle.”

Hartley pense également que Madison et Kevin pourraient avoir une grande histoire d’amour sur This Is Us. Il a dit à Glamour:

Je pense que parfois les relations non traditionnelles et inattendues se développent à partir de quelque chose que vous, dans un million d’années, ne devineriez jamais que la personne A serait avec la personne B. Mais, en raison de certaines circonstances, elles le font. Ces deux personnes se retrouvent ensemble, et pour une raison quelconque, cette personne a changé ce qu’elle pensait que sa vie allait être et ce qu’elle pensait vouloir dans sa vie. Et l’autre personne a accepté certaines choses avec lesquelles elle pensait ne jamais pouvoir s’occuper. La prochaine chose que vous savez, c’est que vous avez une sorte de relation parfaite qui est si étrange sur papier. Mais cela fonctionne en réalité.

À ce stade, il est impossible de dire si Kevin épouse Madison sur This Is Us. Même s’il est “all in” avec Madison en ce moment, le drame de NBC a quand même choisi de mettre en évidence Cassidy et Sophie. Alors, qui sait ce qui se passera lorsque le spectacle reviendra pour sa cinquième saison. Mais peu importe, nous espérons que ce sera une très belle histoire d’amour – une pour les âges.

