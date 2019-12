Kevin McCall accuse Drake & Tank de copier son single "No BS" et celui de Chris Brown

Dernièrement, les nouvelles entourant Kevin McCall ont concerné sa bataille juridique avec l'ex-petite amie Eva Marcille ou ses affaires judiciaires en cours. Il a récemment vu sa pétition pour la garde totale de sa fille Marley Rae rejetée par un juge géorgien et l'auteur-compositeur-interprète fait toujours face à des accusations de violence domestique, d'agression et d'intrusion. L'année 2019 a été difficile pour McCall, pour le moins, et il est revenu sur les réseaux sociaux pour accuser quelques artistes de mordre son style.



McCall a profité de son histoire Instagram pour partager un extrait de lui-même en train de chanter sur le single "No Bullsh * t" de Chris Brown. McCall a aidé C. Breezy à mettre le stylo sur la piste, il a donc pris un moment pour non seulement mettre en évidence la confiture bien-aimée, mais pour mettre en valeur d'autres personnes qui, selon lui, ont volé le son. Il a écrit sur son histoire Instagram que "L'imitation est la forme de flatterie la plus élevée" avant que la diapositive ne s'infiltre dans "Marvin's Room" de Drake et plus tard dans "#BDay" de Tank avec Siya, Sage The Gemini et Chris Brown.

Le chanteur a pris des extraits de chaque chanson et a insinué que le Drake et le Tank avaient copié "No Bullsh * t" pour créer leurs singles. Les morceaux dans leur intégralité ne se reflètent pas, mais McCall insiste sur le fait que quelqu'un, quelque part, imitait sa vibration. Nous avons inclus les trois pistes ci-dessous, alors faites-nous savoir si vous êtes d'accord avec McCall et pouvez entendre les similitudes.

