Kevin McCall dit que le mari actuel d’Eva Marcille “est utilisé”

Kevin McCall poursuit sa tirade sur les réseaux sociaux contre l’ex-Eva Marcille, affirmant cette fois que la star de “Real Housewives Of Atlanta” utilise son mari actuel Michael Sterling.



Quelques jours après avoir qualifié Eva Marcille de “terroriste de bébé maman” sur les réseaux sociaux, le chanteur de R&B troublé Kevin McCall est de nouveau à la guerre des mots contre son ex-fille. Cette fois, il affirme maintenant que la star de RHOA est avec son mari actuel Michael Sterling pour toutes les mauvaises raisons.

Paul Archuleta / FilmMagic

Partager à nouveau son opinion sur une récente histoire IG – quelqu’un devrait vraiment emporter le téléphone de ce mec un peu! – Kev a posté une capture d’écran d’un message texte qu’il a eu avec quelqu’un qui serait un fan aléatoire. “GM, elle a tort, je peux le voir dans les yeux de votre bébé, elle n’est pas heureuse … votre bébé ne l’aime pas”, a écrit le commentateur, auquel le chanteur “No BS” a répondu en disant: “Pourquoi ppl dire qu’il semble coo … Il ne sait peut-être même pas qu’il est utilisé, alors je lui donne le bénéfice du doute que je ne déteste pas du tout Mike Sterling et je prie pour qu’il ne me donne jamais de raison. “Cette conversation était recouverte d’un noir message à bulles de Kevin qui disait “Pourquoi les gens essaient-ils si fort de prouver qu’ils … n’aiment pas leur ex, au lieu de les ignorer tous ensemble … pourquoi faut-il que ce soit quelque chose avec l’ex pour que vous ayez du soutien pour calomnier ou les dénigrer, votre nouvel Homme ne s’en rend-il pas compte, vous ne mettez de l’énergie que dans des choses que vous voulez, vous ne mettez pas de l’énergie dans des choses que vous ne voulez pas… vous faites réellement le contraire. Mon ex doit trouver une meilleure façon de progresser dans ce domaine. “

Eva n’a pas répondu à son dernier coup contre elle et Mike, pas plus qu’elle n’a fait de ses ébats sur les réseaux sociaux à part cette récente interview télévisée avec Wendy Williams. Nous prions McCall de surmonter cette blessure plus tôt que tard, pour le bien de leur fille ensemble et pour sa propre raison.

Regardez les clichés originaux de Kevin McCall sur les réseaux sociaux vers Eva Marcille et Michael Sterling sur The Blast.

.