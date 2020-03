Kevin McCall supprime “Baby Momma Terrorist” Eva Marcille

Kevin McCall a partagé des mots durs à propos de son ex, Eva Marcille, via les réseaux sociaux, l’accusant de n’avoir que des enfants pour gagner de l’argent.



Kevin McCall a poursuivi son ex, Eva Marcille, sur les médias sociaux, affirmant qu’elle n’avait que des enfants, donc pour un gain financier grâce à des chèques de pension alimentaire pour enfants. L’artiste a publié une capture d’écran d’un article sur son histoire Instagram qui portait le titre: «La pension alimentaire pour enfants, c’est 18 ans d’argent facile: les femmes révèlent les vraies raisons pour lesquelles elles ont menti au sujet de la pilule – et beaucoup ne regrettent pas ce que ils l’ont fait. ” Dans la légende, il a écrit: “Certaines femmes ont des enfants pour un contrôle… certaines d’entre elles travaillent ici sur le bébé numéro 3 et parlent toujours de leur ex …. Avoir des bébés n’est pas une carrière.”

Alberto E. Rodriguez / .

Il ne s’est pas arrêté là, mais a plutôt publié une autre histoire partageant ses propres mots sur le sujet. “Arrêtez d’utiliser la pension alimentaire pour enfants pour vous aider à continuer d’être un terroriste Maman du BÉBÉ”, a-t-il lancé. “C’est un contrôle facile depuis 18 ans, je comprends … mais vous sur le bébé numéro 4 et vous plaignez de votre 1 er enfant .. vous en cachez-vous? sentiments forts? Si ce n’est pas le cas, concentrez-vous sur vos deux nouveaux bébés et laissez votre ancien bébé papa seul HAHAA. Bien sûr, il est assez évident que les sentiments de Kevin sont dirigés vers sa petite mère, Eva Marcille, avec qui il partage une fille du nom de Marley Rae. Les deux d’entre eux ont été impliqués dans une bataille pour la garde de Marley l’année dernière, qui a commencé lorsque Kevin a tenté d’obtenir la garde complète de leur fille. Eva a riposté, l’accusant d’être dangereux et de ne jamais payer de pension alimentaire pour enfants, et a demandé que l’affaire soit classée. L’accord de garde est resté intact, et Eva a même changé légalement le nom de famille de Marley de McCall en Sterling, le nom de famille de son mari actuel, Michael. Eva et Michael se sont mariés en 2018, et ils ont récemment accueilli leur deuxième enfant ensemble. Kevin a récemment exprimé son intérêt pour une thérapie avec Eva, croyant que cela pourrait résoudre leurs problèmes.

.