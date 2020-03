Kevin Smith clarifie la rumeur de Daredevil Cameo dans Spider-Man 3

Peter Parker est-il sur le point de se balancer à Hell’s Kitchen?

C’était la rumeur du MCU qui ricochait sur les murs d’Internet plus tôt cette semaine, lorsque le réalisateur (et vétéran de la bande dessinée) Kevin Smith a laissé entendre que Daredevil pourrait faire une apparition dans Spider-Man 3 lors de ses débuts à l’été 2021.

Cela a certainement du sens aussi, étant donné la situation difficile dans laquelle Peter Parker s’est retrouvé vers la fin de Far From Home. Spoilers: grâce à un coup du sort de dernière minute, Mysterio a réussi à encadrer Spidey, et il n’a pas fallu longtemps avant que J. Jonah Jameson – oui, le J. Jonah Jameson – définisse Parker comme l’ennemi public n ° 1.

Il suffit de dire que le Web-Head de Tom Holland pourrait avoir besoin d’une aide juridique au moment de la sortie de Spider-Man 3 l’année prochaine. Et bien que de nombreux fans de Marvel se soient croisés les doigts (et les orteils!) Dans l’espoir que l’avocat de Matt Murdock le jour, le combattant du crime la nuit soit intégré à l’histoire, maintenant nous ne sommes pas si sûrs.

Pourquoi demandes-tu? Parce que Kevin Smith lui-même est maintenant allé sur Twitter pour remettre les pendules à l’heure:

Perspective: Même si j’espère que cette rumeur est vraie, n’oubliez pas que je n’en ai parlé avec @marcbernardin que sur #FatManBeyond après avoir lu à ce sujet sur Internet, comme tout le monde. Cela signifie que je n’ai pas d’informations privilégiées. Comme tout le monde, je suis juste un fan plein d’espoir. https://t.co/t8Kn080UIY

– KevinSmith (@ThatKevinSmith) 17 mars 2020

Comme Smith le souligne rapidement, il ne s’agissait que de spéculations qui peuvent être retracées dans une conversation sur le podcast Fatman Beyond avec Marc Bernardin, alors il était peut-être insensé de penser que Kevin Smith avait en quelque sorte découvert des informations privilégiées. Franchement, nous sommes désespérés de voir Charlie Cox reprendre le rôle de Matt Murdock / Daredevil.

Dans l’état actuel des choses, les Spider-Man 3 a été prévu pour une sortie mondiale le 16 juillet 2021. Il y a, bien sûr, la possibilité très réelle que la décision de reporter Black Widow ait un effet d’entraînement sur l’ensemble du MCU, car les pouvoirs en place réajustent leurs délais en conséquence . Comme toujours, nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation.