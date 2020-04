Kevin Smith discute de son spectacle Kingdom Keepers Disney +

Dans le prolongement des informations selon lesquelles Kevin Smith travaillait sur une série Kingdom Keepers pour Disney +, avant son annulation car elle contenait “trop ​​d’IP”.

Kevin Smith s’est rendu sur YouTube pour parler du projet pendant plus de 10 minutes, expliquant comment il a présenté la série, à quoi ressemblaient les premiers développements de la série et bien plus encore.

Regardez la vidéo ci-dessous: (Attention, elle contient un langage fort).

Auriez-vous aimé une série Kingdom Keepers sur Disney +?

