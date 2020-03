Kevin Smith dit que Charlie Cox sera Daredevil dans Spider-Man 3

La série Netflix de Daredevil avec Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock était l’un des meilleurs projets Marvel que nous ayons jamais vus, mais tout est allé en enfer lorsque Disney a absorbé Fox. Cependant, tout ne serait pas perdu pour le personnage, étant donné que L’une des rumeurs les plus mentionnées ces derniers mois est l’apparition possible de Cox dans Spider-Man 3. Bien qu’il s’agisse toujours d’une simple rumeur, Le réalisateur et écrivain de bandes dessinées Kevin Smith a réitéré que cela pourrait être une énorme possibilité.

Dans un nouvel épisode de son podcast Fatman Beyond, Smith a parlé de la rumeur selon laquelle Charlie Cox pourrait être l’avocat de Spidey dans le prochain film Marvel Studios.

«Avez-vous entendu dire que Spider-Man, le nouveau film de Spider-Man, va avoir un avocat? (…) Charlie Cox … Ils le ramènent en tant que Matt Murdock. C’est la rumeur sur Internet et ils disent que c’est celle que Marvel veut “dit le directeur.

La rumeur Daredevil dans Spider-Man 3 a beaucoup de sens lorsque nous savons à l’avance que l’histoire le mettra dans une situation délicate dans laquelle Peter Parker sera traqué par les autorités. Il semble qu’il sera traité comme un criminel après les événements loin de chez lui et aura besoin d’une assistance juridique. Et qui mieux que Murdock et ses associés pour le défendre.

Un autre personnage de Netflix Marvel soupçonné de rejoindre le MCU est Punisher, joué par Jon Bernthal lui-même.

