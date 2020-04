Kevin Smith dit que Harvey Weinstein lui doit toujours de l’argent pour des “commis”

Kevin Smith attend toujours les chèques de redevance non payés de Harvey Weinstein pour son premier film, “Clerks”.



Kevin Smith pense que Harvey Weinstein lui doit des chèques de redevances pour son film Clerks.

Weinstein a distribué le premier film de Smith par le biais de sa société Miramax. Dans une nouvelle interview avec Variety, Smith allègue que Weinstein n’a jamais payé entièrement ce qu’il devait pour le film: «Il était connu pour cela. Je l’ai rencontré. Et je n’ai toujours pas d’argent », a expliqué Smith. «Mais tu dois comprendre que je ne me suis jamais soucié de l’argent. Toute ma carrière, mes représentants étaient comme: “Vous êtes censé faire beaucoup plus.” L’argent n’a jamais été une motivation pour moi. “

«Je sais tout cela», a-t-il poursuivi. «Ils ont acheté des commis pour 227 000 $. Et le film est sorti et a fait 3 millions de dollars au box-office et tout ça. Et il nous a fallu sept ans pour voir le bénéfice de ce film. Pendant sept ans, ils ont dit: «Non, le film ne fait toujours pas de profit.» Et nous avons dit: «Comment?» Et puis il y a eu des choses. »

Par «choses», Smith poursuit en expliquant que l’équipe des commis a été facturée pour un yacht au Festival de Cannes sur lequel ils n’étaient même pas invités.

«Si j’étais un meilleur homme d’affaires, j’aurais opté pour plus d’argent», dit Smith. “Mais c’était comme -” Oh, ça y est. C’est leur processus. Et pour être honnête, j’ai travaillé dans des studios et ils ont beaucoup plus de paperasse et vous pouvez voir où va chaque centime. Mais la nature de cette entreprise est que tout le monde veut garder autant d’argent que possible. »

