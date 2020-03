Kevin Smith dit que Johnny Depp serait parfait en tant que Joker de Batman

Warner Bros est un gros joueur du Joker en ce moment. Entre plusieurs Jokers dans les suites du Joker, le Clown Prince of Crime s’arrêtant pour un camée dans Space Jam 2, et une femme Flashpoint Joker dans The Flash, il y a eu des trucs fous rapportés récemment. Mais un Joker qui semble être un verrou à se matérialiser à un moment donné est celui qui se jouera contre Robert Pattinson dans Le Batman trilogie – probablement dans l’une des suites.

Cela fait plus d’une décennie maintenant que nous avons vu la chauve-souris et M. J s’affronter sur grand écran, il semble donc que le moment soit venu de recommencer ces deux personnages, et bien que Warner Bros n’ait pas encore fait de sorte d’annonce officielle sur leurs plans pour le Joker dans la trilogie de Matt Reeves, nous avons entendu chuchoter qu’un acteur qu’ils ont en tête pour le rôle est Johnny Depp.

En tant que quelqu’un qui a été lié à la pièce à plusieurs reprises au cours de sa carrière, Depp serait certainement un choix populaire. Et selon Kevin Smith, il serait “parfait” en tant que Prince Clown du Crime. Un sentiment avec lequel nous sommes entièrement d’accord.

“Il y a une grosse rumeur qui dit qu’ils ont parlé à Johnny Depp de la possibilité de jouer le Joker dans le film The Batman de Matt Reeves”, a déclaré Smith sur le podcast Fatman Beyond. “Maintenant, c’est la première fois que quelqu’un ait même entendu parler de la possibilité d’un Joker dans le film The Batman, sur les talons du Joker, qui a oscillé et gagné plus d’un milliard de dollars et Joaquin vient de verrouiller cette partie de la ville, mais cela ressemble maintenant c’est une partie d’appât Oscar. Qui ne voulait pas jouer au Joker? Heath Ledger a remporté un Oscar, Joaquin Phoenix a remporté un Oscar, et de tous les acteurs qui pourraient éventuellement jouer un rôle dans les dés du Joker, Johnny Depp (est) en fait un peu parfait. Vous devez admettre qu’il serait un homme amusant, comme pour toutes les parties qu’il a jouées, il est parfait pour une interprétation du Joker. “

Bien dit, Kevin. En effet, il semble que tout le monde soit à bord avec Depp en tant que Joker. Et comme nous l’avons vu avec des choix de casting comme Colin Farrell comme Penguin et Zoe Kravitz comme Catwoman, Reeves n’a pas peur d’aller un peu en dehors de la boîte pour sa trilogie et de prendre des risques.

Non pas que Depp soit nécessairement un risque, comme encore, tout le monde pense qu’il ferait un grand Joker. Mais étant donné tous les problèmes juridiques qui l’entourent en ce moment, il ne semble pas être le choix le plus sûr. Pourtant, on ne peut nier qu’il le mettrait hors du parc si on lui donnait le rôle et nous aimerions sincèrement le voir apparaître dans une suite de Le Batman.