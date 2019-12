Kevin Spacey réapparaît sur les réseaux sociaux avec une vidéo | INSTAGRAM

Kevin Spacey a été porté disparu dans ses réseaux sociaux pendant plus d'un an, se cachant en raison des multiples rapports d'abus qu'il avait contre lui.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Cependant, il a décidé de réapparaître sur les réseaux sociaux avec une vidéo dans laquelle il a décidé de souhaiter à tous une belle date de célébration.

La vidéo commence par un feu de joie et Kevin déplaçant les bûches brûlantes, puis apparaît avec une lumière sur son visage en disant: "Pensiez-vous vraiment que j'allais manquer l'occasion de vous souhaiter un joyeux Noël?".

Vous pourriez également être intéressé: Miley Cyrus a laissé Liam Hemsworth partir et ils disent qu'elle est désolée

La vidéo publiée sur son Instagram officiel continue avec lui en disant: "Cela a été une excellente année et je suis reconnaissant d'avoir retrouvé ma santé", a déclaré l'acteur, faisant la célèbre voix de son personnage, qu'il a joué dans la série où il apparaît, "Château de cartes", explique Frank Underwood.

Les tentatives de réclamer Kevin Spacey me donnent beaucoup de recul

– Jorge (@Jorge_Fimbres)

24 décembre 2019

Il continue de parler: "J'ai fait quelques changements dans ma vie et je veux vous inviter à me rejoindre. Alors que nous nous dirigeons vers 2020, je veux voter pour plus de bonnes choses pour le monde", certains mots controversés venant de lui, selon certains utilisateurs.

Lire aussi: Logan Paul, répond aux rumeurs sur une vidéo intime présumée avec un autre homme

"Oui, je sais à quoi tu penses: le dit-il vraiment? Je parle très sérieusement. La prochaine fois que quelqu'un fait quelque chose que tu n'aimes pas, tu peux attaquer, mais tu peux aussi tenir le feu et faire l'inattendu, tu peux Aimez-le avec gentillesse ", a-t-il conclu, pour retirer à nouveau le bois du feu.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont partagé leurs opinions, beaucoup le critiquant, tandis que d'autres le célèbrent, et même certains rassemblent des théories sur un sens caché dans leurs mots et dans ce qui s'est passé avec leur cas.

La réalité est que l'on ne sait certainement pas ce qui se passe dans sa tête, cependant, il est certain qu'il a attiré l'attention de beaucoup en devenant une tendance, nous devrons attendre pour voir ce qui se passe avec cet acteur controversé.

Les vidéos de Noël de Kevin Spacey sont meilleures que la dernière saison de House of Cards

– Mario Núñez (@ArmandoEMT)

24 décembre 2019

. (tagsToTranslate) Kevin Spacey (t) Instagram (t) Noël