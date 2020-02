Kevin termine la maison de rêve de Jack dans le futur et non, nous ne sommes pas d’accord

Vous mentez si l’épisode cabine de This Is Us Season 4 ne vous a pas réduit à une flaque de larmes à plusieurs reprises. L’épisode du 18 février a amené le réseau de distribution d’eau alors que le drame NBC plongeait tête la première dans le passé, le présent et l’avenir de la famille Pearson. Mais la séquence inattendue de flash-forward a complètement détruit les fans de This Is Us de la meilleure façon possible lorsque tout le monde a réalisé que Kevin (Justin Hartley) avait terminé la maison de rêve de Jack (Milo Ventimiglia). Et fondamentalement, les téléspectateurs auront besoin de temps pour récupérer avant mardi prochain.

«This Is Us» confirme que Kevin construit la maison de rêve de Jack dans un avenir lointain

Dans un flash-back de This Is Us aux années préadolescentes des Big Three, Jack et Rebecca (Mandy Moore) disent aux enfants de faire une capsule temporelle dans la cabine pour être ouverte à leur 18e anniversaire. Aujourd’hui, Kevin, Randall (Sterling K. Brown) et Kate (Chrissy Metz) visitent la cabane. Et après une série d’événements, les Sad Three décident d’ouvrir la capsule.

Les frères et sœurs Pearson se remémorent leurs trésors lorsqu’ils tombent sur les objets de leurs parents. Tout d’abord, ils trouvent un vieux croquis dessiné par Jack – la belle maison de rêve qu’il voulait construire près de la cabane. Puis Randall, Kevin et Kate trouvent un enregistrement sur bande de Jack.

Dans l’enregistrement, Jack explique ce qui se passe alors que la famille se prépare pour la capsule temporelle. Jack admet alors qu’il allait mettre le croquis à l’intérieur. Cependant, il est devenu gêné lorsque Rebecca a vu son design et l’a jeté. Finalement, Jack a fait marche arrière et a décidé d’inclure le croquis dans la capsule. Mais c’était parti.

Parlant toujours pendant l’enregistrement, Jack se demande si Rebecca a pris le dessin et l’a mis dans la capsule elle-même. Plus tôt dans la journée, alors que Jack avait des doutes sur son dessin, Rebecca a dit à son mari qu’elle pensait que son rêve se réaliserait toujours.

“Permettez-moi de vous rappeler que votre maman est le genre de femme qui enterre un griffonnage merdique”, dit Jack. “Parce que quand il s’agit de gens qu’elle aime, elle ne plaisante pas.”

À la fin de l’épisode, l’actuel Kevin regarde le croquis de Jack. Ensuite, les fans de This Is Us sont transportés vers le futur dans un laps de temps. Et soudain, la maison de rêve de Jack est construite – porte vitrée et tout.

Une voiture s’arrête devant la maison terminée et c’est Kevin. Il entre dans la maison et est accueilli par Beth (Susan Kelechi Watson), qui explique que la famille est avec Rebecca. Il s’agit probablement de la même séquence flash-forward que celle présentée dans la finale de This Is Us Season 3.

Quoi qu’il en soit, alors que Beth et Kevin se dirigent vers Rebecca, la caméra reste sur une photo encadrée. C’est le croquis de Jack. Maintenant, c’est confirmé. Kevin l’a fait. Il construit la maison de rêve de son père à l’avenir. Veuillez nous excuser alors que nous pleurons des larmes silencieuses pour le reste de l’éternité.

Les showrunners de «This Is Us» disent que nous allons découvrir pourquoi Kevin achève la maison de rêve de Jack

Parker Bates dans le rôle de Kevin Pearson et Milo Ventimiglia dans le rôle de Jack dans «This Is Us» | Ron Batzdorff / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

En discutant avec Entertainment Weekly, les co-présentateurs de This Is Us, Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, ont parlé de la réalisation du rêve de Jack par Kevin. Et bien sûr, l’emplacement revêt une importance majeure pour la famille Pearson.

“En termes de” Pourquoi là-bas? “, Cela a toujours été le plan pour nous, que nous révélerions un jour que cette maison n’était pas seulement celle de Kevin, mais qu’elle se trouvait sur la même propriété que la cabine familiale”, a déclaré Aptaker. “Et il a réalisé l’un des rêves de son père, après la mort de Jack. Donc, c’était toujours dans notre tête. »

Cela dit, l’histoire n’est pas encore terminée, car les fans de This Is Us découvriront la vraie raison pour laquelle Kevin choisit de construire la maison plus tard.

“Nous allons certainement découvrir pourquoi Kevin a construit la maison”, a déclaré Aptaker.

Justin Hartley dans le rôle de Kevin dans ‘This Is Us’ | Ron Batzdorff / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Néanmoins, cette histoire particulière se déroulera probablement de nos jours si les écrivains prévoient de mettre en évidence le voyage de Kevin bientôt. Selon le showrunner, This Is Us ne reviendra pas au flash-forward dans un avenir proche.

“Nous nous éloignons de ce moment particulier pour la prochaine poignée”, a déclaré Aptaker. “Mais nous avons de nouvelles périodes de temps auxquelles les gens pourraient ne pas penser à y revenir qui approchent.”

Alors que This Is Us continue de dévoiler les pièces du puzzle de l’histoire de la famille Pearson, les fans commencent à voir comment l’héritage de Jack et Rebecca vit vraiment en Kevin, Randall et Kate. Alors, voici d’autres découvertes en or – n’oubliez pas les tissus.

Lire la suite: “C’est nous”: Randall et Kevin ne parlent pas et c’est plus préjudiciable que ne le pensent les fans