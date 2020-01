Key Glock partage “Regardez-les face” “Yellow Tape”

Dates de la tournée de Young Dolph & Key Glock No Rules:

5 février – Seattle, WA, ShowBox

6 février – Portland, OR, Roseland

8 février – San Francisco, Californie, Regency Center

9 février – Los Angeles, Californie, The Wiltern

11 février – Santa Ana, Californie, The Observatory

13 février – San Diego, Californie, Music Box

14 février – Phoenix, AZ, The Marquee

16 février – Denver, CO

18 février – Bourbon, Lincoln, NB

19 février – Wichita, KS, Cotillion Ballroom

20 février – Tulsa, OK, salle de bal Cains

21 février – San Antonio, TX, The Aztec Theatre

22 février – Houston, TX, House of Blues

23 février – Dallas, TX, South Side Ballroom

25 février – Birmingham, Al

26 février – Atlanta, GA, Tabernacle

27 février – Charlotte, NC, The Filmore

28 février – Myrtle Beach, SC, House of Blues

29 février – Greensboro, Caroline du Nord, Piémont

1 mars – Washington, DC, The Fillmore

4 mars – Boston, MA, House of Blues

5 mars – Philadelphie, PA, TLA

6 mars – New York, NY, Sony Hall

7 mars – Cleveland, OH, House of Blues

8 mars – Detroit, MI, St. Andrews

10 mars – Louisville, KY, Mercury Ballroom

11 mars – Indianapolis, IN, salle égyptienne

12 mars – Kansas City, MO, Uptown

13 mars – St Louis, MO, Pop’s

15 mars – Chicago, IL, Vic Theatre

17 mars – Milwaukee, WI, Turner Ballroom

18 mars – Minneapolis, MN, Varsity Theatre

19 mars – Des Moines, IA, Val Air

