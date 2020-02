Keyshia Cole broie Niko Khalé alors que le couple promeut son nouveau single

Keyshia Cole et son petit ami se sont amusés à danser sur sa nouvelle chanson tandis que la chanteuse a montré ses talents de broyeur pour la caméra.



Lorsque les enfants sont absents, les parents jouent. Keyshia Cole et son petit ami de 24 ans Niko Khalé ont accueilli leur fils dans le monde l’été dernier, et depuis ce temps, les parents heureux n’ont cessé de partager des photos de lui avec le monde. Le couple de l’industrie de la musique aime également montrer leur amour, et ce lundi 17 février, ils l’ont fait pendant que Niko faisait la promotion de son single “Yo Eye”.

Le rappeur-chanteur a enregistré un extrait de lui-même interprétant sa chanson et dès que Keyshia a vu ce qui se passait, elle n’a pas pu s’empêcher de s’ajouter au mix. Dans certaines parties de la vidéo, Keyshia dévie ces hanches et grince Niko. La chanteuse aux cheveux roses n’a pas hésité à donner un aperçu de la façon dont elle et Niko se retrouvent derrière des portes closes – et le visage de Niko a montré qu’il aime ce avec quoi elle travaille.

“Tryna quitte l’hôtel et il fait des vidéos 😩😂 attention!” Keyshia a écrit sur sa page Instagram. “Laissez-moi parler de cette 🤩Niko Khalé x ‘Yo Eye’ disponible sur toutes les plateformes maintenant 👀.” La chanson elle-même est inspirée de Keyshia, il serait donc intéressant de l’entendre sauter sur un remix. Découvrez la vidéo du couple heureux ci-dessous.

