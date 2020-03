Keyshia Cole fait le point sur la sobriété de maman après une “erreur”

Keyshia Cole a annoncé plus tôt cette année que sa mère, Frankie Lons, se dirigeait vers une cure de désintoxication. La chanteuse a fait le point sur sa mère lors de sa visite à “The Real”.



Le drame familial entre Keyshia Cole et ses proches a été retransmis en détail à la télé-réalité. La chanteuse R&B a figuré dans un certain nombre de séries non scénarisées au fil des ans, et elle n’a jamais hésité à partager sa réalité avec le monde. Que ce soit le bon, le mauvais ou le laid, Keyshia Cole a enlevé le voile de sa vie et a vécu sa vérité.

Keyshia et sa mère, Frankie Lons, ont eu une relation fracturée tout au long de la vie de Keyshia, mais peu importe ce à quoi ils ont dû faire face, ils se sont réconciliés avec l’espoir. Frankie lutte contre les problèmes de toxicomanie depuis des décennies, mais récemment, Keyshia a publié sur Instagram que Frankie se dirigeait vers un centre de réadaptation. Pendant The Real, Keyshia a donné à tout le monde une mise à jour sur la façon dont Frankie se débrouillait sur son chemin vers la guérison.

“Elle s’est mise en cure de désintoxication il y a un mois et demi”, a révélé Keyshia. “Elle a eu une petite erreur, mais je l’ai emmenée et je voulais lui faire une extravagance pour la Saint-Valentin, une ambiance de félicitations. Ça n’a pas marché, elle essayait de trouver l’alcool.” Keyshia a déclaré que la semaine suivante, Frankie l’a appelée pour lui faire savoir qu’elle n’était pas assez forte pour quitter l’établissement de réadaptation. Frankie a dit à sa fille de ne pas venir la chercher pendant un certain temps parce qu’elle voulait travailler davantage sur ses déclencheurs.

Keyshia a ajouté qu’elle a également appris certaines choses sur elle-même au cours de ce processus avec sa mère. Non seulement a-t-elle réalisé à quel point elle pouvait être patiente et loyale pendant les moments difficiles, mais elle a également partagé qu’elle ne comprenait pas la dépendance comme elle le croyait. Selon Keyshia, c’est la première fois que Frankie veut la sobriété “pour elle-même”, “c’est donc un tournant dans la dépendance”. Découvrez des extraits de Keyshia Cole sur The Real ci-dessous.

