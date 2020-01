Keyshia Cole révèle que sa mère s’est inscrite dans un centre de réadaptation

Keyshia Cole célèbre les décisions de sa mère.



Samedi, Keyshia Cole est allée sur Instagram pour révéler qu’elle avait passé toute la journée avec sa famille, révélant que sa mère, Frankie Lons, avait décidé de se rendre dans un établissement pour un traitement.

“Heureux que vous ayez DÉCIDÉ DE VOTRE PROPRE, de vous enregistrer dans un établissement pour recevoir un traitement”, a écrit la chanteuse de race Oakland. “Cela ne fait que deux semaines, mais j’essaie d’être optimiste et optimiste 🙃 Peut-être que c’est ce qui rendra cette fois différent. C’est ce que vous vouliez et personne d’autre …….. Peut-être que c’est l’année DANS TOUS LES ASPECTS !!!!! GRANDEUR “

Dans le passé, Cole a particulièrement parlé des difficultés de sa mère face à l’abus de drogues. En août 2018, la chanteuse est allée sur Instagram pour télécharger une vidéo d’elle-même avec Lons, donnant aux fans une mise à jour brutale sur l’état de sa mère à l’époque.

“C’était il y a 2 ans et demi. Chaque fois que ma mère rechute, ça me brise le cœur plus qu’elle ne l’a déjà été”, a-t-elle admis. “J’espère, si l’un d’entre vous a affaire à un membre de sa famille aux prises avec la toxicomanie, que vous apprenez vous-même comment faire face à la lutte de tout cela. Et toute la douleur que cela fait de voir un être cher en permanence rechute. Voyez-les retourner dans la rue Parce que c’est ce à quoi ils sont habitués, ou plutôt. Tu me manques vraiment! Et je t’aimerai toujours. “

