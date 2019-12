Keyshia Cole riposte à O.T. Les malheurs de Genasis

Keyshia Cole et OT Genasis devraient probablement déjà faire un duo.

Lorsque O.T. Genasis est d'abord apparu avec "Never Knew", son flip hilarant et attachant sur "Love" de Keyshia Cole, beaucoup étaient honnêtement embobinés. D'une part, la chanson comportait une performance pleinement engagée du rappeur de Bay Area, qui n'a rien laissé sur la table alors que sa voix montait en flèche, triomphante. Deuxièmement, il a fait la chanson avec peu de considération pour Key, que ce soit musical ou Cole. Et troisièmement, il a apparemment avancé avec sa ballade centrée sur Crip sans obtenir la permission de l'auteur original de la chanson.

Phillip Faraone / . Maintenant, après une série de petits coups, de suppressions et de téléchargements, et de pitreries générales, la querelle passive-agressive s'est poursuivie avec un autre coup de Keyshia elle-même. Suite à la dernière manœuvre d'échecs d'OT, qui l'a trouvé en train de télécharger son hymne déplacé sur Pornhub, de tout endroit, Keyshia a décidé de le frapper là où ça faisait mal. En réponse à un mélange amusant, la double tête "O'Keyshia", Cole a pris un moment pour se moquer de la racine des cheveux de O.T., un talon d'Achille, même pour le Lothario le plus confiant. "Stream 'All Me", Kehlani me présente à 21 heures pour stimuler la croissance des cheveux, O.T Genasis ", écrit Cole, qui a souvent fait connaître son mécontentement" Never Knew ". Peut-être qu'elle chanterait des airs différents si Genasis avait fait son devoir en effaçant les échantillons, mais hélas – passons à la simple intégrité artistique. N'est-il pas temps que ces deux-là arrêtent déjà de parler et de duo?