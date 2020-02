Khalid et la divulgation se réunissent sur «Know Your Worth»

Moins d’un mois après avoir abandonné “Eleven”, Khalid est de retour avec un autre.

Après le succès de l’année dernière, Talk, le crooner du Texas retrouve le duo électro Disclosure sur sa nouvelle collaboration «Know Your Worth». Le morceau de bien-être sert de remontant avec ses paroles motivantes sur l’amour.

«Je dois garder, je dois garder, je dois garder la tête haute / Qui vous met en premier? / Trouvez quelqu’un qui vous aime au pire », chante Khalid sur l’instrument optimiste.

«Know Your Worth» est la deuxième collaboration entre Khalid et Disclosure après «Talk», qui lui a valu une nomination aux Grammy du disque de l’année.

Et il y a encore plus à venir. Khalid, dont le deuxième album Free Spirit est sorti en avril dernier, travaille en studio sur de nouvelles musiques.

“J’ai l’impression de vouloir diffuser plus de musique. Je veux juste continuer à rouler et à rouler et à jeter », a-t-il déclaré à Beats 1.« Je vais peut-être créer comme un EP. C’est vraiment juste l’ambiance que je fais, ça fait juste comme un EP. Quelque chose dans lequel je plonge vraiment et crée juste ce mini son et le donne juste aux gens parce que je veux vraiment prendre mon temps avec mon prochain album et juste m’assurer qu’il est parfait. “

