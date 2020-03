Khalid partage une nouvelle chanson «Wildflower» en milieu de quarantaine

Khalid le tient pour ses fans au milieu de la quarantaine.

Le crooner du Texas a laissé tomber une piste rugueuse appelée “wildflower” sur son SoundCloud pour aider les fans à faire face à leur temps de manière isolée. La chanson apaisante trouve Khalid offrant des paroles réconfortantes pendant les périodes d’incertitude. “Crackez le code, le temps passera”, chante-t-il. “L’amour grandira comme une fleur sauvage.”

Il a également offert un message sincère: «Aimez-vous les gars, soyez en sécurité. vibes pour la quarantaine. “

Avant l’épidémie de coronavirus, Khalid a publié une série de pistes, dont «Know Your Worth» et «Eleven». Il a même taquiné un nouveau projet. “Peut-être que je vais créer comme un EP”, a-t-il dit à Beats 1. “C’est vraiment juste l’ambiance que je continue, c’est juste comme un EP. Quelque chose dans lequel je plonge vraiment et crée juste ce mini son et le donne juste aux gens parce que je veux vraiment prendre mon temps avec mon prochain album et juste m’assurer qu’il est parfait. “

