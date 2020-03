Khloé Kardashian a gagné un immense respect pour la façon dont elle coparentalité avec Tristan Thompson

Khloé Kardashian n’est pas toujours connue pour prendre les meilleures décisions. Elle a offensé les gens sur Instagram – plus d’une fois. Elle n’est pas très habile à vivre sous les projecteurs, mais cela n’a pas freiné son désir d’être célèbre. Et bien sûr, sa vie amoureuse a été quelque chose comme un naufrage, surtout en ce qui concerne le père de sa fille, Tristan Thompson. Malgré tout cela, les fans et les détracteurs admettent qu’elle mérite le mérite pour la façon dont elle a géré la coparentalité avec Thompson, surtout compte tenu de tout ce qu’il lui a fait subir.

Les choses ont mal tourné pour Khloé Kardashian et Tristan Thompson

Le couple sortait depuis environ un an et demi lorsque Kardashian a annoncé qu’ils attendaient un bébé. À l’époque, Kardashian n’aurait pas pu être plus heureux dans la relation.

Elle a jailli une fois: «Je n’arrive toujours pas à croire que notre amour ait créé la vie! Tristan, merci de m’aimer comme tu le fais! Merci de me traiter comme une reine! Merci de me faire sentir belle à toutes les étapes! Tristan, surtout, merci de faire de moi une maman !!! Vous avez rendu cette expérience encore plus magique que je ne l’aurais imaginé! Je n’oublierai jamais à quel point vous avez été merveilleuse avec moi pendant cette période! Merci de me rendre si heureux mon amour! »

Malheureusement, il est vite devenu clair qu’elle n’était pas la seule qu’il rendait heureuse. Quelques jours seulement avant que Kardashian n’ait donné naissance à leur fille, True, la nouvelle a été annoncée que Thompson l’avait trompée plusieurs fois.

Ils semblaient travailler à travers cette révélation choquante, et la relation aurait pu survivre si cela ne s’était pas reproduit. Avant même que True ait un an, il est apparu que Thompson avait encore joué, cette fois avec un ami proche de la famille Jordyn Woods.

Khloé Kardashian était étonnamment mature

Compte tenu du fait que Thompson avait si gravement blessé Kardashian, elle a géré la rupture avec une grâce remarquable. Elle l’a accueilli lors de la première fête d’anniversaire de True et elle continue de dire des choses positives à son sujet aux médias.

Elle a expliqué à quel point ses parents ont bien géré leur divorce et qu’ils n’ont jamais fait supporter à leurs enfants le poids de leurs sentiments. Cela semble être le but de Kardashian aussi, disant que True a besoin de Thompson dans sa vie.

«Je sais que son père est une personne formidable, je sais combien il l’aime et se soucie d’elle, donc je veux qu’il soit là», a-t-elle déclaré.

Les fans sont fiers d’elle pour avoir mis True en premier

Les gens ne peuvent pas s’empêcher d’admirer à quel point Kardashian donne la priorité au bien-être de True au-dessus de ses propres sentiments blessés. Une récente discussion sur Reddit a porté sur la façon dont cela «me fait voir Khloe sous un tout nouveau jour».

Un fan a commenté: «Je respecte le fait qu’elle trouve utile de s’assurer que le père de True fait partie de sa vie. Il est vraiment logique que Khloe veuille que sa fille grandisse dans un environnement similaire à celui qu’elle a fait, où ses parents sont gentils les uns envers les autres. »

Un autre intervenant a reconnu que c’était «très honorable de sa part. . . tous les parents doivent être si prévenants et mûrs. »

Mais ils s’inquiètent de cette seule chose

Certains fans sont cependant un peu inquiets. Thompson a clairement indiqué qu’il avait encore des sentiments pour Kardashian avec des commentaires suggestifs et adorateurs sur ses publications Instagram. Ils soutiennent que les deux ont une relation de coparentalité positive, mais ils espèrent qu’elle ne sera pas généreuse parce qu’ils renouvellent leur romance.

Après tout, Kardashian a déjà pardonné à Thompson plus d’une fois, alors est-ce qu’elle tombe de nouveau sous le charme de son acte?

Une personne a souligné: «Je pense que c’est cool qu’ils soient capables de travailler ensemble de cette façon. Mais j’espère que Khloe ne reviendra pas avec Tristan. ”

D’autres sont intervenus en disant: “Oh oui, elle va se remettre avec lui” et “Ils prennent ce truc de coparentage si loin que l’être traversé continue juste.”

Les fans devront attendre et voir si le traitement mature de Kardashian à Thompson est pour des raisons saines ou tout simplement plus du même désordre relationnel. Quoi qu’il arrive, j’espère que les deux parents continueront de mettre True en premier.