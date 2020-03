Khloé Kardashian dit qu’elle et Tristan Thompson ont regardé la première de la saison 18 ensemble et que les fans ne l’ont pas

Les nouveaux épisodes de Keeping Up with the Kardashians (KUWTK) sont de retour! Cela signifie plus de drame de la famille Kardashian-Jenner à la fois sur et hors écran.

La dernière tournure des événements s’est produite lorsque la saison 18 de la série télé réalité a débuté le 26 mars 2020. Comme plusieurs fois auparavant, Khloé Kardashian a tweeté l’épisode en direct. Sauf que cette fois, l’animatrice de 35 ans de Revenge Body a partagé qu’elle et son ex, le joueur de la NBA Tristan Thompson, ont regardé la première de la saison 18 ensemble. Bien sûr, les fans ont rapidement exprimé leurs préoccupations sur Twitter.

Leur rupture s’est déroulée dans la saison 17 de «KUWTK»

Les téléspectateurs de KUWTK se souviennent du drame de la saison 17 qui impliquait l’infidélité de Thompson à l’écran. Il comprenait des photos de la femme de 29 ans avec d’autres femmes et un baiser largement publicisé avec Jordyn Woods, un ancien ami de la famille et le meilleur ami de Kylie Jenner.

À la suite de leur rupture douloureuse, le public a vu comment Kardashian et Thompson ont mis leurs différences de côté pour se concentrer sur la coparentalité de leur fille d’un an, True Thompson.

Les fans n’aiment pas que Khloé Kardashian ait regardé «KUWTK» avec Tristan Thompson: «Cet homme non»

Regardant l’épisode du 26 mars, Kardashian a partagé un tweet avec ses 27,8 millions de followers à propos de Thompson regardant la première avec elle et apprenant ce que sa famille dit de lui.

«J’adore le fait que Tristan regarde cette première avec moi et il voit maintenant ce qu’ils disent quand il n’est pas là lol AWKWARD !! #KUWTK », a tweeté Kardashian.

J’adore le fait que Tristan regarde cette première avec moi et il voit maintenant ce qu’ils disent quand il n’est pas là lol AWKWARD !! #KUWTK

– Khloé (@khloekardashian) 27 mars 2020

Ce que le fondateur de Good American voulait probablement dire léger, a fait répondre les fans par des messages de préoccupation.

“Fille, je pensais que nous étions passés par là”, a tweeté une personne en réponse. «Oh non khloe !!! cet homme non #KUWTK », a lu une autre réponse. “Est-elle sérieuse”, a déclaré un autre.

D’autres ont demandé si Woods avait également été accueilli dans la famille.

“Est-ce que Jordyn est de retour dans la famille aussi … Je veux dire si vous pouvez lui pardonner et lui souhaiter la bienvenue à bras ouverts, alors je suis sûr qu’elle est de retour également”, a tweeté une personne avant d’ajouter: “Comme tout cela est adorablement toxique. Vous élevez True pour penser que c’est bien de laisser un homme la tromper et de le reprendre car maman l’a permis. “

Alors que beaucoup pensaient que Kardashian regarder KUWTK avec Thompson avait été une mauvaise décision, d’autres étaient d’accord.

Khloé Kardashian assiste à l’événement Allergan KYBELLA le 3 mars 2016 | Cindy Ord / . pour Allergan

“Votre bonheur et la stabilité de True sont ce qui compte”, a tweeté une personne. Un autre a dit qu’ils “auraient pu tous le regarder ensemble en famille”, ajoutant “qu’ils vont devoir faire des activités ensemble”.

Khloé Kardashian dit que Tristan Thompson “rend visite à sa fille”

Selon des rapports, Kardashian et Thompson ont été mis en quarantaine ensemble pendant la pandémie de coronavirus, ce qui signifie qu’ils ont peut-être regardé l’émission simplement parce qu’ils étaient dans la même maison. Cependant, lors du tweet en direct en réponse à un fan, Kardashian a déclaré que Thompson “rend visite à sa fille”.

Food God alias Jonathan Cheban, a tweeté Kardashian, il a eu un «grand dîner» avec Thompson. Donc, bien que Thompson ne reste peut-être pas chez Kardashian en ce moment, il s’arrête pour passer du temps avec True et reste avec lui pour le dîner et KUWTK.

Tout au long du reste du tweet en direct, Kardashian a répondu aux commentaires des fans sur la mise de côté des griefs antérieurs pour se concentrer sur le coparentage True, suggérant que regarder KUWTK ensemble ne signifiait pas qu’elle et Thompson étaient sur le point de redevenir un couple.

Quel que soit le statut de la relation de Kardashian avec Thompson, nous devrons regarder KUWTK pour voir comment ils sont arrivés à un endroit où ils peuvent passer ensemble sans drame.

KUWTK est diffusé jeudi soir sur E! à 20 heures. EST.