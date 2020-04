Khloé Kardashian n’a pas confirmé une réunion avec Tristan, mais elle ne l’a pas nié non plus

Les fans spéculent depuis longtemps sur le retour de Khloé Kardashian et Tristan Thompson. Fondamentalement, dès leur rupture en 2018, les médias sociaux ont commencé à bourdonner de questions sur une éventuelle réunion.

Il est naturel qu’ils essaient de faire fonctionner les choses. Les deux ont une fille ensemble, True Thompson. Kardashian n’a pas vraiment eu de chance en amour, et elle était définitivement très séduite par Thompson.

Dans le passé, elle a clairement indiqué qu’une relation ne se produira pas. Mais dernièrement, elle a été un peu plus vague. Les fans pensent qu’un commentaire récent d’Instagram est essentiellement un aveu que se remettre ensemble est dans les cartes.

Les fans pensent que la non-réponse de Khloé Kardashian en dit long

Khloé Kardashian | Cindy Ord / . pour Allergan

Kardashian a publié une jolie photo d’elle-même et de sa fille True sur Instagram, avec la légende “La seule chose dont j’ai besoin que vous vous souveniez est à quel point votre papa et moi vous aimons!”

Un fan a commenté en réponse, demandant “cela signifie-t-il que nous sommes ensemble”, se référant au fait que Kardashian et Thompson soient de retour ensemble. Sa réponse a intéressé les fans de Reddit. Au lieu de répondre par un simple oui ou non, Khloe a commenté: “Cela signifie que ses parents l’aiment au-delà de toute mesure.”

Sur un post Reddit contenant une capture d’écran de la photo et les commentaires en question, les fans étaient assez convaincus que la vague réponse de Kardashian était significative. Elle n’a jamais dit qu’ils ne se remettraient jamais ensemble, ni même qu’ils ne le seraient pas. Selon un utilisateur de Reddit, Kardashian “ne le nie certainement pas avec ce commentaire!”

Il se pourrait que Kardashian soit juste fatiguée de réitérer qu’elle et Thompson ont complètement terminé la romance, mais ses vagues messages ont déjà intrigué les fans. Surtout compte tenu du type de rupture qu’elle et Thompson ont traversé.

Après leur séparation rocheuse et publique, il serait difficile de voir Kardashian le reprendre. C’est pourquoi tout soupçon de retrouvailles est scandaleux.

Khloé Kardashian et Tristan Thompson ont eu une rupture rocheuse

Thompson a trompé Kardashian en public plus d’une fois. L’humiliation qu’elle a traversée a été douloureuse et n’a été aggravée que par sa réaction à Jordyn Woods, l’une des femmes avec lesquelles Thompson a trompé Kardashian. Woods était l’une des meilleures amies de la sœur de Kardashian, Kylie Jenner, et elle vivait même dans la maison de Jenner lorsque le drame a cessé.

Lorsque Woods et Thompson ont été surpris à tricher, Kardashian a rompu avec lui. C’était juste au moment où bébé True devait arriver, donc la rupture a dû être extrêmement douloureuse pour Kardashian.

Cependant, lorsqu’elle a attaqué Woods sur les réseaux sociaux, les fans ne l’avaient pas. Elle a été appelée pour Woods honteux, et les fans se sont demandé pourquoi elle n’avait pas concentré son énergie sur la critique de Thompson, dont la trahison était beaucoup plus grande. Maintenant, les critiques ne sont pas d’accord avec la façon dont elle a pardonné à Thompson et l’a laissé rentrer dans sa vie, mais il n’en a pas fait de même avec Woods.

Khloé peut avoir peur d’admettre qu’elle est de retour avec Tristan Thompson

En raison de toutes les réactions intenses qu’elle a reçues après sa rupture avec Thompson, Kardashian peut avoir peur d’admettre qu’elle est de retour avec lui. Les fans l’ont critiquée à chaque mouvement lors de leur scission publique, ce qui peut avoir été plus qu’un peu injuste.

C’est Thompson qui a triché. La principale erreur de Kardashian a été de faire confiance à son partenaire, malgré tous les avertissements et les signaux d’alarme qui se sont produits en cours de route. Cela ne semble pas assez grave pour justifier le genre de haine en ligne que Khloe a eue après la rupture.

Kardashian devrait être habituée à ce que les utilisateurs des médias sociaux se liguent contre elle maintenant, mais les commentaires négatifs semblent l’affecter plus qu’ils ne le font ses sœurs. Avant de rencontrer Thompson, Kardashian se plaignait de se moquer constamment de son apparence. La prochaine chose que les fans savaient, elle avait fondamentalement un tout nouveau corps et visage.

Sa sensibilité aux trolls et ses commentaires méchants pourraient la rendre réticente à admettre qu’elle est de retour avec Thompson si, en fait, c’est le cas.