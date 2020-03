– Khloe Kardashian n’a pas pu accompagner sa meilleure amie Malika Haqq

Khloe Kardashian, Malika Haqq

La star avait prévu d’assister à l’accouchement de son amie, mais la crise du COVID-19 l’a empêchée.

Bien qu’elle ait prévu d’assister à la naissance du fils de sa meilleure amie Malika Haqq, en raison de l’épidémie de coronavirus, Khloe Kardashian n’a pas pu accoucher et n’a pas encore rencontré son nouveau «neveu».

Selon le magazine People, Khloe est en contact constant avec Malika, qui a donné naissance à son premier fils Ace Flores samedi (14), en raison de sa relation avec son ex-petit ami O.T. Genasis.

Mais les mesures de retrait social signifient qu’ils n’ont pas pu célébrer le nouvel arrivant en personne.

«Khloe a été en contact avec Malika et son bébé, mais ne les a pas encore vus en personne. Avec tout ce qui se passe, la priorité est, bien sûr, de garder Malika et son fils en bonne santé », a déclaré l’informateur.

Khloe, ainsi que ses sœurs Kourtney Kardashian et Kylie Jenner, ont envoyé des cadeaux à Malika et à son nouveau-né, et sont impatientes de rencontrer enfin Ace quand elles le pourront.