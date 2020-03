Khloe Kardashian ose Kris Jenner pour discuter avec des étrangers et elle accepte le défi de manière hilarante

Laissez le soin aux Kardashian-Jenners de toujours savoir comment passer le meilleur moment, où qu’ils aillent. Dans la dernière vidéo promotionnelle Keeping Up With the Kardashians, ils décident de faire plaisir aux autres lors d’une dégustation de vin et osent même Kris Jenner pour discuter avec certaines personnes qui finissent par être de grands fans.

Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloé Kardashian et Kourtney Kardashian | Christopher Polk / E! Divertissement / Banque de photos NBCU

KUWTK se rend au pays du vin

Dans le tout nouveau teaser KUWTK pour la saison 18, une partie de la famille se relaxe avec du vin dans la Napa Valley. Plutôt que de rester seuls, ils décident de se mélanger un peu avec les autres personnes de la cave. Cela commence avec Khloe Kardashian qui fait un doux compliment à un autre mécène pour son chapeau et sa tenue colorés.

Khloe découvre rapidement le pouvoir de complimenter

un étranger et comment il peut égayer tellement leur journée. Elle dit à la femme: «J’aime tellement ton béret»

à laquelle l’étranger dit: “Oh mon dieu,

vous êtes si belle.”

Elle fait un autre compliment en disant: “Tu es si belle, tu es si fabuleuse.” et ils s’échangent de doux commentaires.

“Vous devez commencer à complimenter les gens, ça les fait se sentir si bien”, dit Khloe à sa famille.

Khloe ose maman Kris et elle court avec

Découvrir que faire l’éloge d’un étranger le rend

heureuse, Khloe défie sa maman Kris de faire de même. «C’est ton défi: je

veux que tu ailles à quelqu’un à une table, lève-toi, et je veux que tu ailles donner

un compliment », déclare-t-elle.

Kris n’a pas trouvé l’os d’être si loin de sa zone de confort, car elle a partagé qu’elle parlait toujours avec les gens et les complimentait.

La momager commence par crier de son siège: «Tu es belle», ce qui suscite une réponse, alors elle se lève pour passer du temps face à face avec ses nouveaux amis. Il s’avère que la femme est une compagne du Scorpion dont l’anniversaire survient un jour après Kris et ils partagent un câlin. La matriarche fait ensuite un compliment à un homme portant un chapeau de cowboy et une chemise sans manches, lui disant: “Tu es magnifique.”

Elle sort même une cigarette de sa chemise, obtient une lumière et prend une bouffée. Audacieux!

«Ma fille et ma femme vous aiment tous à mort», dit l’homme à Kris, puis crie à Kim, Khloe et Kourtney, «Merde, belle famille! Presque aussi beau que nous. »

“Presque!” Répond Khloe. “Nous n’y sommes pas encore.”

Kris laisse sa cigarette derrière elle, mais l’appelle «la plus grande bouffée du monde». “Vous êtes un amoureux, je vais vous dire quoi”, dit l’homme à Kris. “Et juste plus jolie en personne.”

Kris retourne dans sa famille, fière d’avoir géré le défi avec facilité et demande, “qui va être le prochain?” Elle dit ensuite à Khloe et Kourtney de partager leur vin, ce qu’ils font avec un autre groupe, et tout est légèrement gênant mais ils le réussissent.

Voir ce post sur Instagram

Bonne journée internationale de la femme !! Je suis au-delà de la chance d’être entourée de tant de femmes incroyables. Mes filles sont tout pour moi, et je ne pourrais pas être plus fière des femmes qu’elles sont devenues. Des mamans intelligentes, fortes et incroyables pour mes petits-enfants, des femmes qui travaillent dur qui en inspirent tant, dont moi, tous les jours! Cela me fait tellement plaisir de voir mes petits-enfants grandir, et j’ai hâte de voir tout ce qu’ils vont réaliser sachant que rien n’est impossible avec passion et dévouement! À toutes les femmes et les filles qui lisent ceci, fêtons aujourd’hui !! Célébrez qui vous êtes aujourd’hui et qui vous deviendrez demain! Ici pour nous, mesdames! #HappyInternationalWomensDay #InternationalWomensDay

Un post partagé par Kris Jenner (@krisjenner) le 8 mars 2020 à 8h28 PDT

Kim n’est pas prête à oser

Quand Khloe et Kourtney reviennent, ils pensent que c’est au tour de Kim d’intensifier, mais elle est

n’en avoir aucun.

“Non, le défi est que je vienne pour un voyage de dégustation de vin”, dit-elle en regardant son téléphone. Il est clair d’après son langage corporel qu’elle ne veut pas

partie de cette activité familiale.

Alors que la famille se lève pour partir, Kris prévient Khloe de son manteau et de potentiellement renverser du vin – et, bien sûr, elle casse un verre. Kris se tourne pour voir ce qui s’est passé et Khloe lui dit de continuer à marcher!