Khloé Kardashian plaisante avec sa mère Kris Jenner et finit mal | Instagram

Tout s’est assez mal terminé après que le célèbre Khloé Kardashian lui ait joué un plaisanterie très lourd pour sa mère et est apparemment allé à l’extrême, provoquant Kris Jenner euphorique Avec ce qui s’est passé.

Khloé Kardashian est une mannequin, présentatrice, femme d’affaires et mondaine américaine qui appartient au clan Kardashian.

Kris et ses filles s’habituent toujours à avoir un style de vie parfait Ils essaient donc de prendre soin de leur image dans tous les sens.

Vous pourriez être intéressé: Vidéo Kim Kardashian et la star de Kourtney Kardashian dans une formidable confrontation

C’est pourquoi Kloé a montré une blague qu’il a faite à sa mère un de ses jours dans le coiffeur, le résultat a laissé tout le monde impacté, car on sait qu’elle prend toujours soin d’elle image élégante.

L’influenceur a partagé un vidéo où il sort dans le salon de beauté à côté de sa mère dans lequel, alors qu’ils sont conscients, ils décident jouer sur ton portable

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Khloe as vengeance que sa mère était bouleversée et demande au coiffeur de faire un petit plaisanterie cela semblait être inoffensif.

Il lui a fait un extravagant changement de look, peut-être qu’à ce moment précis, c’était quelque chose d’amusant mais voir le visage de Kris pouvait voir que ce n’était pas rien de drôle et fini tout à fait ennuyeux car pour elle c’est impardonnable Jouez avec vos cheveux.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Nul doute que Khloé Kardashian s’est toujours démarqué par son grand sens de l’humour et gros blagues qui la différencient de ses sœurs qui ont également généré de nombreux se bat entre elles.

Khloé a vécu un relation toxique avec Tristán Thompson, qui a été infidèle avec Jordyn Woods, une amie proche de Kylie Jenner, car lors d’une fête le basketteur l’a embrassé.

Vous pouvez également lire: Kylie Jenner sans gage de plaisir à ses fans en couvrant très peu

Maintenant, il semble que chaque changement de cap, parce qu’il a décidé ne te bat plus et ramener le parti en paix pour sa fille.

Vrai, fille des deux, est sur le point de se rencontrer 2 ans avril prochain et les deux doivent se coordonner pour une fête donc votre objectif est de vous assurer que votre fille se sent cher en tout temps et sachez que vous aurez vos deux parents à votre disposition.

.